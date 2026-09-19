Seçim Yalova MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yalova MERKEZ

Vefa Salman

CHP
%45,9
28.796 oy

Yusuf Ziya Öztabak

AK Parti
%44,9
28.183 oy

Diğer

%9
5.747 oy
Yalova - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %45,9
  • %44,9
  • %5,9
  • %1,5
  • %0,9
  • %45,9
  • %44,9
  • %5,9
  • %1,5
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
  • %43
  • %0,5
  • %2,1
  • %0
  • %43
  • %43
  • %0,5
  • %2,1
  • %0
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vefa Salman CHP
  • Yusuf Ziya Öztabak AK Parti
  • Rıdvan Acar DP
  • Resul Genç SP
  • Yüksel Akın HDP
  • Katılım oranı % 78,4
  • Toplam seçmen82.964
  • Kullanılan oy65.048
  • Geçerli oy62.726
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.803
  • 30 Mar 1464.886
  • 30 Mar 1462.568
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %45,9
  • %45,9
  • %45,9
  • %45,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %44,9
  • %44,9
  • %44,9
  • %44,9
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %9,2
  • %5,9
  • %1,5
  • %0,9
  • %9,2
  • %5,9
  • %1,5
  • %0,9
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vefa Salman CHP
  • Yusuf Ziya Öztabak AK Parti
  • Rıdvan Acar DP
  • Resul Genç SP
  • Yüksel Akın HDP
  • Katılım oranı % 78,4
  • Toplam seçmen82.964
  • Kullanılan oy65.048
  • Geçerli oy62.726
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.803
  • 30 Mar 1464.886
  • 30 Mar 1462.568
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • SP
  • HDP
  • VP
  • %1,5
    935 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %1,5
    935 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • %0,1
    65 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • HDP
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • TKP
  • MHP
  • %0,1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %5,4
    3.370 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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