Seçim Yalova ALTINOVA Seçim Sonuçları – ALTINOVA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yalova ALTINOVA

Metin Oral

AK Parti
%51,8
2.202 oy

Yasemin Fazlaca

CHP
%45
1.912 oy

Diğer

%3
133 oy
Yalova - ALTINOVA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %51,8
  • %45
  • %1,4
  • %0,8
  • %0,7
  • %51,8
  • %45
  • %1,4
  • %0,8
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,2
  • %18,8
  • %1,3
  • %0
  • %1,5
  • %53,2
  • %18,8
  • %1,3
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Oral AK Parti
  • Yasemin Fazlaca CHP
  • Eyüp Ata MHP
  • Boler Arslan İYİ Parti
  • Mustafa Aydın SP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen4.835
  • Kullanılan oy4.398
  • Geçerli oy4.247
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.288
  • 30 Mar 143.105
  • 30 Mar 142.997
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,3
  • %51,8
  • %1,4
  • %53,3
  • %51,8
  • %1,4
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,8
  • %45
  • %0,8
  • %45,8
  • %45
  • %0,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,2
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Oral AK Parti
  • Yasemin Fazlaca CHP
  • Eyüp Ata MHP
  • Boler Arslan İYİ Parti
  • Mustafa Aydın SP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen4.835
  • Kullanılan oy4.398
  • Geçerli oy4.247
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.288
  • 30 Mar 143.105
  • 30 Mar 142.997
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ALTINOVA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %51,8
    2.202 oy
  • %45
    1.912 oy
  • %51,8
    2.202 oy
  • %45
    1.912 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,2
    1.593 oy
  • %18,8
    562 oy
  • %53,2
    1.593 oy
  • %18,8
    562 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %1,4
    61 oy
  • %0,8
    35 oy
  • %1,4
    61 oy
  • %0,8
    35 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    38 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,7
    30 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0,7
    30 oy
  • %0,2
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    45 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %1,5
    45 oy
  • %0,2
    6 oy

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • HDP
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • TKP
  • MHP
  • %0,1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %5,4
    3.370 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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