Seçim Tekirdağ Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ

Kadir Albayrak

CHP
%51,2
318.246 oy

Mestan Özcan

AK Parti
%43,8
272.619 oy

Diğer

%5
30.909 oy
Tekirdağ İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
  • %43,8
  • %1,9
  • %1,1
  • %1
  • %51,2
  • %43,8
  • %1,9
  • %1,1
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
  • %37,1
  • %0
  • %0,4
  • %0,6
  • %45,8
  • %37,1
  • %0
  • %0,4
  • %0,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 3 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Albayrak CHP
  • Mestan Özcan AK Parti
  • Şadi Özdemir HDP
  • Mehmet Yaman DSP
  • Feti Pehlivan SP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen750.441
  • Kullanılan oy640.044
  • Geçerli oy621.774
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14634.941
  • 30 Mar 14576.271
  • 30 Mar 14549.869
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %51,2
  • %51,2
  • %51,2
  • %51,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43,8
  • %43,8
  • %43,8
  • %43,8
  • Diğer
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %5
  • %1,9
  • %1,1
  • %1
  • %5
  • %1,9
  • %1,1
  • %1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 3 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Albayrak CHP
  • Mestan Özcan AK Parti
  • Şadi Özdemir HDP
  • Mehmet Yaman DSP
  • Feti Pehlivan SP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen750.441
  • Kullanılan oy640.044
  • Geçerli oy621.774
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14634.941
  • 30 Mar 14576.271
  • 30 Mar 14549.869
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 0 +3
  • MHP 0 0 0
  • CHP 7 11 -4
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 1 0 +1
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • SP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Tekirdağ Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları Tekirdağ İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Tekirdağ Belediye Başkan Adayları