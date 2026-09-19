Seçim Tekirdağ MARMARAEREĞLİSİ Seçim Sonuçları – MARMARAEREĞLİSİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ MARMARAEREĞLİSİ

Hikmet Ata

DSP
%37
6.297 oy

İbrahim Uyan

CHP
%35,9
6.109 oy

Diğer

%27
4.598 oy
Tekirdağ - MARMARAEREĞLİSİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • DSP
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • %37
  • %35,9
  • %26,3
  • %0,4
  • %0,3
  • %37
  • %35,9
  • %26,3
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
  • %47,1
  • %44,8
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,6
  • %47,1
  • %44,8
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hikmet Ata DSP
  • İbrahim Uyan CHP
  • Mithat Soylu AK Parti
  • Mehmet Kalyon SP
  • Yasin Şenyüz BBP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen20.641
  • Kullanılan oy17.607
  • Geçerli oy17.004
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.764
  • 30 Mar 1415.501
  • 30 Mar 1414.678
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Marmaraereğlisi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %35,9
  • %35,9
  • %35,9
  • %35,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %26,3
  • %26,3
  • %26,3
  • %26,3
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • BBP
  • %37,8
  • %37
  • %0,4
  • %0,3
  • %37,8
  • %37
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hikmet Ata DSP
  • İbrahim Uyan CHP
  • Mithat Soylu AK Parti
  • Mehmet Kalyon SP
  • Yasin Şenyüz BBP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen20.641
  • Kullanılan oy17.607
  • Geçerli oy17.004
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.764
  • 30 Mar 1415.501
  • 30 Mar 1414.678
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Marmaraereğlisi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MARMARAEREĞLİSİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • DSP
  • CHP
  • %37
    6.297 oy
  • %35,9
    6.109 oy
  • %37
    6.297 oy
  • %35,9
    6.109 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    87 oy
  • %47,1
    6.914 oy
  • %0,6
    87 oy
  • %47,1
    6.914 oy
  • AK Parti
  • SP
  • %26,3
    4.467 oy
  • %0,4
    68 oy
  • %26,3
    4.467 oy
  • %0,4
    68 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,8
    6.570 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %44,8
    6.570 oy
  • %0,3
    43 oy
  • BBP
  • BTP
  • %0,3
    56 oy
  • %0
    7 oy
  • %0,3
    56 oy
  • %0
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    25 oy
  • %0,4
    60 oy
  • %0,2
    25 oy
  • %0,4
    60 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • SP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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