Seçim Tekirdağ HAYRABOLU Seçim Sonuçları – HAYRABOLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ HAYRABOLU

Osman İnan

AK Parti
%49,2
11.170 oy

Fehmi Altayoğlu

CHP
%48,6
11.022 oy

Diğer

%2
505 oy
Tekirdağ - HAYRABOLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • SP
  • BBP
  • %49,2
  • %48,6
  • %1,6
  • %0,3
  • %0,3
  • %49,2
  • %48,6
  • %1,6
  • %0,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,2
  • %37,3
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,1
  • %30,2
  • %37,3
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman İnan AK Parti
  • Fehmi Altayoğlu CHP
  • Arif Yalçın DP
  • Gökay Yıldırım SP
  • İhsan Özdemir BBP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen25.821
  • Kullanılan oy23.420
  • Geçerli oy22.697
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.057
  • 30 Mar 1424.270
  • 30 Mar 1423.312
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hayrabolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %49,2
  • %49,2
  • %49,2
  • %49,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %48,6
  • %48,6
  • %48,6
  • %48,6
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • BBP
  • %2,2
  • %1,6
  • %0,3
  • %0,3
  • %2,2
  • %1,6
  • %0,3
  • %0,3
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman İnan AK Parti
  • Fehmi Altayoğlu CHP
  • Arif Yalçın DP
  • Gökay Yıldırım SP
  • İhsan Özdemir BBP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen25.821
  • Kullanılan oy23.420
  • Geçerli oy22.697
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.057
  • 30 Mar 1424.270
  • 30 Mar 1423.312
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hayrabolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HAYRABOLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %49,2
    11.170 oy
  • %48,6
    11.022 oy
  • %49,2
    11.170 oy
  • %48,6
    11.022 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,2
    7.030 oy
  • %37,3
    8.695 oy
  • %30,2
    7.030 oy
  • %37,3
    8.695 oy
  • DP
  • SP
  • %1,6
    370 oy
  • %0,3
    60 oy
  • %1,6
    370 oy
  • %0,3
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    170 oy
  • %0,4
    88 oy
  • %0,7
    170 oy
  • %0,4
    88 oy
  • BBP
  • BTP
  • %0,3
    58 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,3
    58 oy
  • %0,1
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    14 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0,2
    36 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • SP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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