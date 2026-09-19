Seçim Tekirdağ ERGENE Seçim Sonuçları – ERGENE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ ERGENE

Rasim Yüksel

CHP
%47,8
18.836 oy

Hamdi Sarıer

AK Parti
%40,3
15.866 oy

Diğer

%12
4.674 oy
Tekirdağ - ERGENE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 141 / 141
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • HDP
  • SP
  • %47,8
  • %40,3
  • %7,7
  • %2,7
  • %0,5
  • %47,8
  • %40,3
  • %7,7
  • %2,7
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
  • %35,5
  • %5,3
  • %0
  • %0,4
  • %37,7
  • %35,5
  • %5,3
  • %0
  • %0,4
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Yüksel CHP
  • Hamdi Sarıer AK Parti
  • Bora Küçükçetin DSP
  • Erkan Atalay HDP
  • Oktay Çalışkan SP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen46.598
  • Kullanılan oy40.823
  • Geçerli oy39.376
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.057
  • 30 Mar 1438.843
  • 30 Mar 1436.966
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ergene Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 141 / 141
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %47,8
  • %47,8
  • %47,8
  • %47,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %40,3
  • %40,3
  • %40,3
  • %40,3
  • Diğer
  • DSP
  • HDP
  • SP
  • %11,9
  • %7,7
  • %2,7
  • %0,5
  • %11,9
  • %7,7
  • %2,7
  • %0,5
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Yüksel CHP
  • Hamdi Sarıer AK Parti
  • Bora Küçükçetin DSP
  • Erkan Atalay HDP
  • Oktay Çalışkan SP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen46.598
  • Kullanılan oy40.823
  • Geçerli oy39.376
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.057
  • 30 Mar 1438.843
  • 30 Mar 1436.966
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ergene Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ERGENE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 141 / 141
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • %47,8
    18.836 oy
  • %40,3
    15.866 oy
  • %7,7
    3.029 oy
  • %47,8
    18.836 oy
  • %40,3
    15.866 oy
  • %7,7
    3.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    13.953 oy
  • %35,5
    13.119 oy
  • %5,3
    1.959 oy
  • %37,7
    13.953 oy
  • %35,5
    13.119 oy
  • %5,3
    1.959 oy
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %2,7
    1.059 oy
  • %0,5
    200 oy
  • %0,4
    162 oy
  • %2,7
    1.059 oy
  • %0,5
    200 oy
  • %0,4
    162 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    165 oy
  • %0,2
    70 oy
  • %0
  • %0,4
    165 oy
  • %0,2
    70 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,3
    121 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    46 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3
    1.123 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %3
    1.123 oy
  • %0
  • %0,1
    46 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • SP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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