Seçim Tekirdağ KAPAKLI Seçim Sonuçları – KAPAKLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ KAPAKLI

Mustafa Çetin

AK Parti
%54
35.552 oy

İrfan Mandalı

CHP
%41,1
27.094 oy

Diğer

%5
3.242 oy
Tekirdağ - KAPAKLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 237 / 237
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • SP
  • %54
  • %41,1
  • %1,9
  • %1,5
  • %0,9
  • %54
  • %41,1
  • %1,9
  • %1,5
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
  • %47,7
  • %0
  • %0,3
  • %0,8
  • %39,9
  • %47,7
  • %0
  • %0,3
  • %0,8
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çetin AK Parti
  • İrfan Mandalı CHP
  • İbrahim Yavuz HDP
  • Güzin Yıldız BBP
  • Hasan Karakoç SP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen79.939
  • Kullanılan oy67.761
  • Geçerli oy65.888
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1458.371
  • 30 Mar 1453.414
  • 30 Mar 1450.660
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kapaklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 237 / 237
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %54
  • %54
  • %54
  • %54
  • MİLLET
  • CHP
  • %41,1
  • %41,1
  • %41,1
  • %41,1
  • Diğer
  • HDP
  • BBP
  • SP
  • %4,9
  • %1,9
  • %1,5
  • %0,9
  • %4,9
  • %1,9
  • %1,5
  • %0,9
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çetin AK Parti
  • İrfan Mandalı CHP
  • İbrahim Yavuz HDP
  • Güzin Yıldız BBP
  • Hasan Karakoç SP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen79.939
  • Kullanılan oy67.761
  • Geçerli oy65.888
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1458.371
  • 30 Mar 1453.414
  • 30 Mar 1450.660
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kapaklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KAPAKLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 237 / 237
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • %54
    35.552 oy
  • %41,1
    27.094 oy
  • %1,9
    1.225 oy
  • %54
    35.552 oy
  • %41,1
    27.094 oy
  • %1,9
    1.225 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    20.212 oy
  • %47,7
    24.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,9
    20.212 oy
  • %47,7
    24.140 oy
  • %0
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %1,5
    1.012 oy
  • %0,9
    592 oy
  • %0,5
    332 oy
  • %1,5
    1.012 oy
  • %0,9
    592 oy
  • %0,5
    332 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    143 oy
  • %0,8
    387 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    143 oy
  • %0,8
    387 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    81 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    71 oy
  • %0,1
    71 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • SP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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