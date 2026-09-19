Seçim Tekirdağ ŞARKÖY Seçim Sonuçları – ŞARKÖY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ ŞARKÖY

Alpay Var

CHP
%52,3
11.126 oy

Can Gürsoy

AK Parti
%46,1
9.820 oy

Diğer

%2
340 oy
Tekirdağ - ŞARKÖY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %52,3
  • %46,1
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,4
  • %52,3
  • %46,1
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
  • %32,1
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,3
  • %54,8
  • %32,1
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,3
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alpay Var CHP
  • Can Gürsoy AK Parti
  • Levent Çotuk SP
  • Sabrı Güner BBP
  • Hasan Hakan Bayraktar DSP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen26.502
  • Kullanılan oy21.994
  • Geçerli oy21.286
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.767
  • 30 Mar 1420.927
  • 30 Mar 1419.822
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şarköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %52,3
  • %52,3
  • %52,3
  • %52,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %1,6
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,4
  • %1,6
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,4
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alpay Var CHP
  • Can Gürsoy AK Parti
  • Levent Çotuk SP
  • Sabrı Güner BBP
  • Hasan Hakan Bayraktar DSP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen26.502
  • Kullanılan oy21.994
  • Geçerli oy21.286
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.767
  • 30 Mar 1420.927
  • 30 Mar 1419.822
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şarköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞARKÖY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %52,3
    11.126 oy
  • %46,1
    9.820 oy
  • %52,3
    11.126 oy
  • %46,1
    9.820 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    10.870 oy
  • %32,1
    6.353 oy
  • %54,8
    10.870 oy
  • %32,1
    6.353 oy
  • SP
  • BBP
  • %0,7
    139 oy
  • %0,4
    93 oy
  • %0,7
    139 oy
  • %0,4
    93 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    100 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,5
    100 oy
  • %0,2
    48 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,4
    81 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,4
    81 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    57 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,3
    57 oy
  • %0,2
    33 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • SP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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