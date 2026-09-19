Seçim Tekirdağ MURATLI Seçim Sonuçları – MURATLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ MURATLI

Nebi Tepe

CHP
%47,4
8.904 oy

Ali İnan

MHP
%43,3
8.132 oy

Diğer

%10
1.751 oy
Tekirdağ - MURATLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %47,4
  • %43,3
  • %7,3
  • %1
  • %0,8
  • %47,4
  • %43,3
  • %7,3
  • %1
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,8
  • %13,4
  • %0
  • %0,3
  • %6,5
  • %47,8
  • %13,4
  • %0
  • %0,3
  • %6,5
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nebi Tepe CHP
  • Ali İnan MHP
  • Zülküf İşler İYİ Parti
  • Tarık Eğcin SP
  • Kadri Arda DP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen22.005
  • Kullanılan oy19.450
  • Geçerli oy18.787
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.337
  • 30 Mar 1418.858
  • 30 Mar 1417.891
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muratlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,7
  • %47,4
  • %7,3
  • %54,7
  • %47,4
  • %7,3
  • CUMHUR
  • MHP
  • %43,3
  • %43,3
  • %43,3
  • %43,3
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %2
  • %1
  • %0,8
  • %0,2
  • %2
  • %1
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nebi Tepe CHP
  • Ali İnan MHP
  • Zülküf İşler İYİ Parti
  • Tarık Eğcin SP
  • Kadri Arda DP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen22.005
  • Kullanılan oy19.450
  • Geçerli oy18.787
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.337
  • 30 Mar 1418.858
  • 30 Mar 1417.891
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muratlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MURATLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • %47,4
    8.904 oy
  • %43,3
    8.132 oy
  • %47,4
    8.904 oy
  • %43,3
    8.132 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,8
    8.550 oy
  • %13,4
    2.397 oy
  • %47,8
    8.550 oy
  • %13,4
    2.397 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %7,3
    1.370 oy
  • %1
    193 oy
  • %7,3
    1.370 oy
  • %1
    193 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    56 oy
  • %0
  • %0,3
    56 oy
  • DP
  • BTP
  • %0,8
    153 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %0,8
    153 oy
  • %0,2
    35 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,5
    1.167 oy
  • %0,2
    37 oy
  • %6,5
    1.167 oy
  • %0,2
    37 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • SP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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