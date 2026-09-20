Seçim Mersin Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Mersin Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin

Vahap Seçer

CHP
%45,1
477.015 oy

Hamit Tuna

MHP
%41
433.666 oy

Diğer

%14
147.212 oy
Mersin İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,1
  • %41
  • %12
  • %0,7
  • %0,4
  • %45,1
  • %41
  • %12
  • %0,7
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
  • %32
  • %0,3
  • %0,6
  • %0,1
  • %28,3
  • %32
  • %0,3
  • %0,6
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8 3 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahap Seçer CHP
  • Hamit Tuna MHP
  • Ayfer Yılmaz DP
  • Erdal Alkan SP
  • Emrah Küçükkapdan DSP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen1.282.874
  • Kullanılan oy1.094.234
  • Geçerli oy1.057.893
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.185.988
  • 30 Mar 141.060.727
  • 30 Mar 141.014.191
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %45,1
  • %45,1
  • %45,1
  • %45,1
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %41
  • %41
  • %0
  • %41
  • %41
  • %0
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %13,9
  • %12
  • %0,7
  • %0,4
  • %13,9
  • %12
  • %0,7
  • %0,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10 3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahap Seçer CHP
  • Hamit Tuna MHP
  • Ayfer Yılmaz DP
  • Erdal Alkan SP
  • Emrah Küçükkapdan DSP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen1.282.874
  • Kullanılan oy1.094.234
  • Geçerli oy1.057.893
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.185.988
  • 30 Mar 141.060.727
  • 30 Mar 141.014.191
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 2 1 +1
  • MHP 8 8 0
  • CHP 3 3 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 1 -1
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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