Seçim Mersin TOROSLAR Seçim Sonuçları – TOROSLAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin TOROSLAR

Atsız Afşın Yılmaz

MHP
%41,7
68.623 oy

Süleyman Dalkılıç

CHP
%37,7
61.958 oy

Diğer

%20
33.794 oy
Mersin - TOROSLAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 631 / 631
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %41,7
  • %37,7
  • %16,6
  • %2,1
  • %0,9
  • %41,7
  • %37,7
  • %16,6
  • %2,1
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
  • %16
  • %0
  • %0,2
  • %0,9
  • %35,9
  • %16
  • %0
  • %0,2
  • %0,9
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atsız Afşın Yılmaz MHP
  • Süleyman Dalkılıç CHP
  • Ender Turhan İYİ Parti
  • Selahattin İzgi DP
  • Mehmet Taşkıran SP
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen204.621
  • Kullanılan oy170.586
  • Geçerli oy164.375
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14188.270
  • 30 Mar 14165.360
  • 30 Mar 14156.001
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Toroslar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 631 / 631
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,3
  • %37,7
  • %16,6
  • %54,3
  • %37,7
  • %16,6
  • CUMHUR
  • MHP
  • %41,7
  • %41,7
  • %41,7
  • %41,7
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %3,9
  • %2,1
  • %0,9
  • %0,3
  • %3,9
  • %2,1
  • %0,9
  • %0,3
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atsız Afşın Yılmaz MHP
  • Süleyman Dalkılıç CHP
  • Ender Turhan İYİ Parti
  • Selahattin İzgi DP
  • Mehmet Taşkıran SP
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen204.621
  • Kullanılan oy170.586
  • Geçerli oy164.375
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14188.270
  • 30 Mar 14165.360
  • 30 Mar 14156.001
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Toroslar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TOROSLAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 631 / 631
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %41,7
    68.623 oy
  • %37,7
    61.958 oy
  • %16,6
    27.342 oy
  • %41,7
    68.623 oy
  • %37,7
    61.958 oy
  • %16,6
    27.342 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
    56.047 oy
  • %16
    25.003 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,9
    56.047 oy
  • %16
    25.003 oy
  • %0
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %2,1
    3.491 oy
  • %0,9
    1.546 oy
  • %0,3
    440 oy
  • %2,1
    3.491 oy
  • %0,9
    1.546 oy
  • %0,3
    440 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    384 oy
  • %0,9
    1.458 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    384 oy
  • %0,9
    1.458 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    407 oy
  • %0,2
    311 oy
  • %0,2
    257 oy
  • %0,2
    407 oy
  • %0,2
    311 oy
  • %0,2
    257 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    943 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    943 oy

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3