Seçim Mersin MEZİTLİ Seçim Sonuçları – MEZİTLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin MEZİTLİ

Neşet Tarhan

CHP
%56,6
62.504 oy

Serdar Soydan

MHP
%36,6
40.353 oy

Diğer

%6
7.483 oy
Mersin - MEZİTLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 417 / 417
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %56,6
  • %36,6
  • %4
  • %1,5
  • %0,4
  • %56,6
  • %36,6
  • %4
  • %1,5
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %26,1
  • %0
  • %0,2
  • %0,5
  • %43,8
  • %26,1
  • %0
  • %0,2
  • %0,5
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
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ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Neşet Tarhan CHP
  • Serdar Soydan MHP
  • Mert Caner İYİ Parti
  • Pınar İvenç DP
  • Burak Canlı SP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen137.834
  • Kullanılan oy112.516
  • Geçerli oy110.340
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14114.888
  • 30 Mar 1499.704
  • 30 Mar 1496.237
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mezitli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 417 / 417
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %60,7
  • %56,6
  • %4
  • %60,7
  • %56,6
  • %4
  • CUMHUR
  • MHP
  • %36,6
  • %36,6
  • %36,6
  • %36,6
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %2,8
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,3
  • %2,8
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Neşet Tarhan CHP
  • Serdar Soydan MHP
  • Mert Caner İYİ Parti
  • Pınar İvenç DP
  • Burak Canlı SP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen137.834
  • Kullanılan oy112.516
  • Geçerli oy110.340
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14114.888
  • 30 Mar 1499.704
  • 30 Mar 1496.237
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mezitli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MEZİTLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 417 / 417
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %56,6
    62.504 oy
  • %36,6
    40.353 oy
  • %4
    4.445 oy
  • %56,6
    62.504 oy
  • %36,6
    40.353 oy
  • %4
    4.445 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    42.141 oy
  • %26,1
    25.081 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    42.141 oy
  • %26,1
    25.081 oy
  • %0
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %1,5
    1.710 oy
  • %0,4
    431 oy
  • %0,3
    317 oy
  • %1,5
    1.710 oy
  • %0,4
    431 oy
  • %0,3
    317 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    188 oy
  • %0,5
    442 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,2
    188 oy
  • %0,5
    442 oy
  • %0,1
    114 oy
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    279 oy
  • %0,2
    216 oy
  • %0,1
    85 oy
  • %0,3
    279 oy
  • %0,2
    216 oy
  • %0,1
    85 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    188 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    188 oy

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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