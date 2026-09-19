Seçim Mersin TARSUS Seçim Sonuçları – TARSUS Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin TARSUS

Haluk Bozdoğan

CHP
%48,4
95.098 oy

Şevket Can

MHP
%41,5
81.672 oy

Diğer

%10
19.888 oy
Mersin - TARSUS İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 775 / 775
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %48,4
  • %41,5
  • %6,8
  • %2,1
  • %0,5
  • %48,4
  • %41,5
  • %6,8
  • %2,1
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,4
  • %35,7
  • %0
  • %0,2
  • %0,8
  • %31,4
  • %35,7
  • %0
  • %0,2
  • %0,8
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haluk Bozdoğan CHP
  • Şevket Can MHP
  • Esin Erkoç İYİ Parti
  • Abdullah Kemal Aker DP
  • Halil İbrahim Oğul SP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen236.343
  • Kullanılan oy203.483
  • Geçerli oy196.658
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14221.678
  • 30 Mar 14198.659
  • 30 Mar 14190.300
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tarsus Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 775 / 775
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,1
  • %48,4
  • %6,8
  • %55,1
  • %48,4
  • %6,8
  • CUMHUR
  • MHP
  • %41,5
  • %41,5
  • %41,5
  • %41,5
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • VP
  • %3,4
  • %2,1
  • %0,5
  • %0,3
  • %3,4
  • %2,1
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haluk Bozdoğan CHP
  • Şevket Can MHP
  • Esin Erkoç İYİ Parti
  • Abdullah Kemal Aker DP
  • Halil İbrahim Oğul SP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen236.343
  • Kullanılan oy203.483
  • Geçerli oy196.658
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14221.678
  • 30 Mar 14198.659
  • 30 Mar 14190.300
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tarsus Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TARSUS Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 775 / 775
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,4
    95.098 oy
  • %41,5
    81.672 oy
  • %6,8
    13.290 oy
  • %48,4
    95.098 oy
  • %41,5
    81.672 oy
  • %6,8
    13.290 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,4
    59.762 oy
  • %35,7
    68.010 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,4
    59.762 oy
  • %35,7
    68.010 oy
  • %0
  • DP
  • SP
  • VP
  • %2,1
    4.163 oy
  • %0,5
    945 oy
  • %0,3
    519 oy
  • %2,1
    4.163 oy
  • %0,5
    945 oy
  • %0,3
    519 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    343 oy
  • %0,8
    1.452 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    343 oy
  • %0,8
    1.452 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    408 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    243 oy
  • %0,2
    408 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    243 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    784 oy
  • %0,3
    639 oy
  • %0
  • %0,4
    784 oy
  • %0,3
    639 oy

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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