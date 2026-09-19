Seçim Mersin AYDINCIK Seçim Sonuçları – AYDINCIK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin AYDINCIK

Ferat Aktan

AK Parti
%43,8
3.358 oy

Abdullah Servili

CHP
%35,2
2.704 oy

Diğer

%21
1.613 oy
Mersin - AYDINCIK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BTP
  • %43,8
  • %35,2
  • %20
  • %0,4
  • %0,3
  • %43,8
  • %35,2
  • %20
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,9
  • %23,6
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • %41,9
  • %23,6
  • %0
  • %0
  • %0,3
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ferat Aktan AK Parti
  • Abdullah Servili CHP
  • İrfan Şahin İYİ Parti
  • Ekrem Oğul DSP
  • Süleyman Sünbül BTP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen8.596
  • Kullanılan oy7.999
  • Geçerli oy7.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.401
  • 30 Mar 148.012
  • 30 Mar 147.486
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydıncık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,3
  • %35,2
  • %20
  • %55,3
  • %35,2
  • %20
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43,8
  • %43,8
  • %43,8
  • %43,8
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • SP
  • %1
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,3
  • %1
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,3
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ferat Aktan AK Parti
  • Abdullah Servili CHP
  • İrfan Şahin İYİ Parti
  • Ekrem Oğul DSP
  • Süleyman Sünbül BTP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen8.596
  • Kullanılan oy7.999
  • Geçerli oy7.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.401
  • 30 Mar 148.012
  • 30 Mar 147.486
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydıncık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AYDINCIK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %43,8
    3.358 oy
  • %35,2
    2.704 oy
  • %43,8
    3.358 oy
  • %35,2
    2.704 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,9
    3.135 oy
  • %23,6
    1.767 oy
  • %41,9
    3.135 oy
  • %23,6
    1.767 oy
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %20
    1.538 oy
  • %0,4
    28 oy
  • %20
    1.538 oy
  • %0,4
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • SP
  • %0,3
    25 oy
  • %0,3
    22 oy
  • %0,3
    25 oy
  • %0,3
    22 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    20 oy
  • %0,6
    43 oy
  • %0,3
    20 oy
  • %0,6
    43 oy

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3