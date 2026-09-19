Seçim Mersin YENİŞEHİR Seçim Sonuçları – YENİŞEHİR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin YENİŞEHİR

Abdullah Özyiğit

CHP
%63,5
91.830 oy

Bekir Topçu

AK Parti
%27,5
39.808 oy

Diğer

%8
12.872 oy
Mersin - YENİŞEHİR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 546 / 546
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %63,5
  • %27,5
  • %5,5
  • %2
  • %0,5
  • %63,5
  • %27,5
  • %5,5
  • %2
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,8
  • %20,7
  • %0
  • %0,2
  • %0,4
  • %42,8
  • %20,7
  • %0
  • %0,2
  • %0,4
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
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ANAMUR
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AYDINCIK
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BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Özyiğit CHP
  • Bekir Topçu AK Parti
  • Hasan Ahi İYİ Parti
  • Aynur Şahanoğlu DP
  • Şevket Yıldırım SP
  • Katılım oranı % 81,1
  • Toplam seçmen182.184
  • Kullanılan oy147.817
  • Geçerli oy144.510
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.678
  • 30 Mar 14138.132
  • 30 Mar 14133.294
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenişehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 546 / 546
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %69
  • %63,5
  • %5,5
  • %69
  • %63,5
  • %5,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %27,5
  • %27,5
  • %27,5
  • %27,5
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • VP
  • %3,4
  • %2
  • %0,5
  • %0,3
  • %3,4
  • %2
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Özyiğit CHP
  • Bekir Topçu AK Parti
  • Hasan Ahi İYİ Parti
  • Aynur Şahanoğlu DP
  • Şevket Yıldırım SP
  • Katılım oranı % 81,1
  • Toplam seçmen182.184
  • Kullanılan oy147.817
  • Geçerli oy144.510
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.678
  • 30 Mar 14138.132
  • 30 Mar 14133.294
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenişehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YENİŞEHİR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 546 / 546
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %63,5
    91.830 oy
  • %27,5
    39.808 oy
  • %5,5
    7.921 oy
  • %63,5
    91.830 oy
  • %27,5
    39.808 oy
  • %5,5
    7.921 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,8
    57.065 oy
  • %20,7
    27.584 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,8
    57.065 oy
  • %20,7
    27.584 oy
  • %0
  • DP
  • SP
  • VP
  • %2
    2.895 oy
  • %0,5
    742 oy
  • %0,3
    451 oy
  • %2
    2.895 oy
  • %0,5
    742 oy
  • %0,3
    451 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    282 oy
  • %0,4
    506 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    282 oy
  • %0,4
    506 oy
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,3
    421 oy
  • %0,2
    329 oy
  • %0,1
    113 oy
  • %0,3
    421 oy
  • %0,2
    329 oy
  • %0,1
    113 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    162 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    349 oy
  • %0,1
    162 oy
  • %0
  • %0,3
    349 oy

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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