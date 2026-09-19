Seçim Mersin SİLİFKE Seçim Sonuçları – SİLİFKE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin SİLİFKE

Mücahit Aktan

MHP
%44
33.793 oy

Mustafa Turgut

CHP
%37,3
28.695 oy

Diğer

%19
14.344 oy
Mersin - SİLİFKE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 312 / 312
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %44
  • %37,3
  • %15,8
  • %2,2
  • %0,2
  • %44
  • %37,3
  • %15,8
  • %2,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,9
  • %34,8
  • %0
  • %0,4
  • %0,8
  • %31,9
  • %34,8
  • %0
  • %0,4
  • %0,8
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
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ANAMUR
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AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mücahit Aktan MHP
  • Mustafa Turgut CHP
  • Özer Özel İYİ Parti
  • Halit Uçar DP
  • İbrahim Baz SP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen91.398
  • Kullanılan oy79.942
  • Geçerli oy76.832
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1485.000
  • 30 Mar 1477.328
  • 30 Mar 1473.572
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silifke Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 312 / 312
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,1
  • %37,3
  • %15,8
  • %53,1
  • %37,3
  • %15,8
  • CUMHUR
  • MHP
  • %44
  • %44
  • %44
  • %44
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • VP
  • %2,9
  • %2,2
  • %0,2
  • %0,2
  • %2,9
  • %2,2
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mücahit Aktan MHP
  • Mustafa Turgut CHP
  • Özer Özel İYİ Parti
  • Halit Uçar DP
  • İbrahim Baz SP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen91.398
  • Kullanılan oy79.942
  • Geçerli oy76.832
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1485.000
  • 30 Mar 1477.328
  • 30 Mar 1473.572
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silifke Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SİLİFKE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 312 / 312
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %44
    33.793 oy
  • %37,3
    28.695 oy
  • %15,8
    12.110 oy
  • %44
    33.793 oy
  • %37,3
    28.695 oy
  • %15,8
    12.110 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,9
    23.492 oy
  • %34,8
    25.621 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,9
    23.492 oy
  • %34,8
    25.621 oy
  • %0
  • DP
  • SP
  • VP
  • %2,2
    1.728 oy
  • %0,2
    172 oy
  • %0,2
    166 oy
  • %2,2
    1.728 oy
  • %0,2
    172 oy
  • %0,2
    166 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    282 oy
  • %0,8
    559 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    282 oy
  • %0,8
    559 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    112 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0,1
    112 oy
  • %0,1
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0
  • %0,1
    56 oy

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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