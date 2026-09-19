Seçim Mersin Akdeniz Seçim Sonuçları – Akdeniz Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin Akdeniz

Mustafa Muhammet Gültak

AK Parti
%34,3
47.789 oy

Reşat Aşan

HDP
%31,6
43.974 oy

Diğer

%34
47.606 oy
Mersin - Akdeniz İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 538 / 538
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • DP
  • SP
  • %34,3
  • %31,6
  • %28,4
  • %4,3
  • %0,6
  • %34,3
  • %31,6
  • %28,4
  • %4,3
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,5
  • %29,8
  • %29,6
  • %0,3
  • %0,5
  • %24,5
  • %29,8
  • %29,6
  • %0,3
  • %0,5
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Muhammet Gültak AK Parti
  • Reşat Aşan HDP
  • Sabit Yelkovan CHP
  • Mustafa Akgül DP
  • Yusuf Gülmez SP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen175.421
  • Kullanılan oy147.314
  • Geçerli oy139.369
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14179.110
  • 30 Mar 14157.588
  • 30 Mar 14149.185
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akdeniz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 538 / 538
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %34,3
  • %34,3
  • %34,3
  • %34,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %28,4
  • %28,4
  • %28,4
  • %28,4
  • Diğer
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %37,3
  • %31,6
  • %4,3
  • %0,6
  • %37,3
  • %31,6
  • %4,3
  • %0,6
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Muhammet Gültak AK Parti
  • Reşat Aşan HDP
  • Sabit Yelkovan CHP
  • Mustafa Akgül DP
  • Yusuf Gülmez SP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen175.421
  • Kullanılan oy147.314
  • Geçerli oy139.369
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14179.110
  • 30 Mar 14157.588
  • 30 Mar 14149.185
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akdeniz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akdeniz Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 538 / 538
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • %34,3
    47.789 oy
  • %31,6
    43.974 oy
  • %28,4
    39.633 oy
  • %34,3
    47.789 oy
  • %31,6
    43.974 oy
  • %28,4
    39.633 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,5
    36.518 oy
  • %29,8
    44.398 oy
  • %29,6
    44.228 oy
  • %24,5
    36.518 oy
  • %29,8
    44.398 oy
  • %29,6
    44.228 oy
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %4,3
    5.967 oy
  • %0,6
    843 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %4,3
    5.967 oy
  • %0,6
    843 oy
  • %0,2
    326 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    421 oy
  • %0,5
    779 oy
  • %0,1
    163 oy
  • %0,3
    421 oy
  • %0,5
    779 oy
  • %0,1
    163 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    317 oy
  • %0,2
    274 oy
  • %0,2
    246 oy
  • %0,2
    317 oy
  • %0,2
    274 oy
  • %0,2
    246 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    963 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    963 oy
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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