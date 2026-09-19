Seçim Mersin ERDEMLİ Seçim Sonuçları – ERDEMLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin ERDEMLİ

Mükerrem Tollu

MHP
%42,1
36.720 oy

Alpaslan Gürgenç

DP
%24,7
21.530 oy

Diğer

%33
29.040 oy
Mersin - ERDEMLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 338 / 338
  • %100
  • MHP
  • DP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • %42,1
  • %24,7
  • %21
  • %9,3
  • %1,2
  • %42,1
  • %24,7
  • %21
  • %9,3
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
  • %0,4
  • %0
  • %5,5
  • %0
  • %48,7
  • %0,4
  • %0
  • %5,5
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mükerrem Tollu MHP
  • Alpaslan Gürgenç DP
  • Serdar Arslan İYİ Parti
  • Hüseyin Serin CHP
  • Hüseyin Sabah Bağımsız
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen101.343
  • Kullanılan oy90.677
  • Geçerli oy87.290
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1491.098
  • 30 Mar 1485.255
  • 30 Mar 1481.265
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erdemli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 338 / 338
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %42,1
  • %42,1
  • %42,1
  • %42,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %30,3
  • %21
  • %9,3
  • %30,3
  • %21
  • %9,3
  • Diğer
  • DP
  • Bağımsız
  • SP
  • %27,6
  • %24,7
  • %1,2
  • %0,9
  • %27,6
  • %24,7
  • %1,2
  • %0,9
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mükerrem Tollu MHP
  • Alpaslan Gürgenç DP
  • Serdar Arslan İYİ Parti
  • Hüseyin Serin CHP
  • Hüseyin Sabah Bağımsız
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen101.343
  • Kullanılan oy90.677
  • Geçerli oy87.290
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1491.098
  • 30 Mar 1485.255
  • 30 Mar 1481.265
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erdemli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ERDEMLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 338 / 338
  • %100
  • MHP
  • DP
  • İYİ Parti
  • %42,1
    36.720 oy
  • %24,7
    21.530 oy
  • %21
    18.364 oy
  • %42,1
    36.720 oy
  • %24,7
    21.530 oy
  • %21
    18.364 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
    39.585 oy
  • %0,4
    329 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,7
    39.585 oy
  • %0,4
    329 oy
  • %0
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • %9,3
    8.114 oy
  • %1,2
    1.041 oy
  • %0,9
    753 oy
  • %9,3
    8.114 oy
  • %1,2
    1.041 oy
  • %0,9
    753 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,5
    4.479 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.015 oy
  • %5,5
    4.479 oy
  • %0
  • %1,2
    1.015 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    358 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0,2
    200 oy
  • %0,4
    358 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0,2
    200 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    65 oy
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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