Seçim Amasya Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Amasya Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Amasya

Mehmet Sarı

MHP
%47,3
29.847 oy

Cafer Özdemir

AK Parti
%34,2
21.597 oy

Diğer

%19
11.679 oy
Amasya İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %47,3
  • %34,2
  • %17,2
  • %0,9
  • %0,1
  • %47,3
  • %34,2
  • %17,2
  • %0,9
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
  • %43,5
  • %16,7
  • %2,7
  • %0
  • %36,4
  • %43,5
  • %16,7
  • %2,7
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3 3 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
GÖYNÜCEK
yukleniyor
GÜMÜŞHACIKÖY
yukleniyor
HAMAMÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MERZİFON
yukleniyor
SULUOVA
yukleniyor
TAŞOVA
yukleniyor
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sarı MHP
  • Cafer Özdemir AK Parti
  • Arife Serpil Saraçoğlu CHP
  • Noğman Yüksel SP
  • İsmail Aydın DSP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen74.272
  • Kullanılan oy64.868
  • Geçerli oy63.123
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1466.675
  • 30 Mar 1460.669
  • 30 Mar 1458.573
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Amasya İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %81,5
  • %47,3
  • %34,2
  • %81,5
  • %47,3
  • %34,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %17,2
  • %17,2
  • %17,2
  • %17,2
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %1,3
  • %0,9
  • %0,1
  • %0,1
  • %1,3
  • %0,9
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
GÖYNÜCEK
yukleniyor
GÜMÜŞHACIKÖY
yukleniyor
HAMAMÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MERZİFON
yukleniyor
SULUOVA
yukleniyor
TAŞOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sarı MHP
  • Cafer Özdemir AK Parti
  • Arife Serpil Saraçoğlu CHP
  • Noğman Yüksel SP
  • İsmail Aydın DSP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen74.272
  • Kullanılan oy64.868
  • Geçerli oy63.123
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1466.675
  • 30 Mar 1460.669
  • 30 Mar 1458.573
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Amasya İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 4 -1
  • MHP 3 0 +3
  • CHP 2 2 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 1 -1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0,1
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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