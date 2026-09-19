Seçim Amasya HAMAMÖZÜ Seçim Sonuçları – HAMAMÖZÜ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Amasya HAMAMÖZÜ

Fatih Bayrakdar

MHP
%41,5
474 oy

Bahattin Destebaş

AK Parti
%39,1
446 oy

Diğer

%19
221 oy
Amasya - HAMAMÖZÜ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %41,5
  • %39,1
  • %19
  • %0,3
  • %0,1
  • %41,5
  • %39,1
  • %19
  • %0,3
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12,7
  • %37,6
  • %2,3
  • %47,3
  • %0
  • %12,7
  • %37,6
  • %2,3
  • %47,3
  • %0
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
GÖYNÜCEK
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GÜMÜŞHACIKÖY
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HAMAMÖZÜ
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MERKEZ
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MERZİFON
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SULUOVA
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TAŞOVA
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  • MHP
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Bayrakdar MHP
  • Bahattin Destebaş AK Parti
  • Mustafa Erge CHP
  • Halit Duran SP
  • Sevilay Gümüş BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen1.303
  • Kullanılan oy1.192
  • Geçerli oy1.141
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.190
  • 30 Mar 141.104
  • 30 Mar 141.044
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hamamözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %80,6
  • %41,5
  • %39,1
  • %80,6
  • %41,5
  • %39,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %19
  • %19
  • %19
  • %19
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
GÖYNÜCEK
yukleniyor
GÜMÜŞHACIKÖY
yukleniyor
HAMAMÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MERZİFON
yukleniyor
SULUOVA
yukleniyor
TAŞOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Bayrakdar MHP
  • Bahattin Destebaş AK Parti
  • Mustafa Erge CHP
  • Halit Duran SP
  • Sevilay Gümüş BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen1.303
  • Kullanılan oy1.192
  • Geçerli oy1.141
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.190
  • 30 Mar 141.104
  • 30 Mar 141.044
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hamamözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HAMAMÖZÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %41,5
    474 oy
  • %39,1
    446 oy
  • %41,5
    474 oy
  • %39,1
    446 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12,7
    133 oy
  • %37,6
    393 oy
  • %12,7
    133 oy
  • %37,6
    393 oy
  • CHP
  • SP
  • %19
    217 oy
  • %0,3
    3 oy
  • %19
    217 oy
  • %0,3
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    24 oy
  • %47,3
    494 oy
  • %2,3
    24 oy
  • %47,3
    494 oy
  • BTP
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0,1
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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