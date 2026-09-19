Seçim Amasya GÜMÜŞHACIKÖY Seçim Sonuçları – GÜMÜŞHACIKÖY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Amasya GÜMÜŞHACIKÖY

Zehra Özyol

CHP
%55
5.444 oy

Ömerül Faruk Yavuz

AK Parti
%39
3.859 oy

Diğer

%6
587 oy
Amasya - GÜMÜŞHACIKÖY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • Bağımsız
  • %55
  • %39
  • %2,9
  • %1,2
  • %1,1
  • %55
  • %39
  • %2,9
  • %1,2
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
  • %44,7
  • %4,4
  • %2
  • %0
  • %48,7
  • %44,7
  • %4,4
  • %2
  • %0
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
GÖYNÜCEK
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GÜMÜŞHACIKÖY
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HAMAMÖZÜ
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MERKEZ
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MERZİFON
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SULUOVA
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TAŞOVA
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  • MHP
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zehra Özyol CHP
  • Ömerül Faruk Yavuz AK Parti
  • Hamdi Dündar MHP
  • Mustafa Çakan SP
  • İdris Kaleli Bağımsız
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen11.684
  • Kullanılan oy10.426
  • Geçerli oy9.890
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.375
  • 30 Mar 1410.529
  • 30 Mar 1410.061
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gümüşhacıköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %55
  • %55
  • %55
  • %55
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,9
  • %39
  • %2,9
  • %41,9
  • %39
  • %2,9
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %3,1
  • %1,2
  • %1,1
  • %0,4
  • %3,1
  • %1,2
  • %1,1
  • %0,4
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
GÖYNÜCEK
yukleniyor
GÜMÜŞHACIKÖY
yukleniyor
HAMAMÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MERZİFON
yukleniyor
SULUOVA
yukleniyor
TAŞOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zehra Özyol CHP
  • Ömerül Faruk Yavuz AK Parti
  • Hamdi Dündar MHP
  • Mustafa Çakan SP
  • İdris Kaleli Bağımsız
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen11.684
  • Kullanılan oy10.426
  • Geçerli oy9.890
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.375
  • 30 Mar 1410.529
  • 30 Mar 1410.061
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gümüşhacıköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÜMÜŞHACIKÖY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 42 / 42
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %55
    5.444 oy
  • %39
    3.859 oy
  • %2,9
    285 oy
  • %55
    5.444 oy
  • %39
    3.859 oy
  • %2,9
    285 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
    4.896 oy
  • %44,7
    4.493 oy
  • %4,4
    442 oy
  • %48,7
    4.896 oy
  • %44,7
    4.493 oy
  • %4,4
    442 oy
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %1,2
    117 oy
  • %1,1
    112 oy
  • %0,4
    36 oy
  • %1,2
    117 oy
  • %1,1
    112 oy
  • %0,4
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    203 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    203 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    27 oy
  • %0
  • %0,3
    27 oy

Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0,1
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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