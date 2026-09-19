Seçim Amasya MERZİFON Seçim Sonuçları – MERZİFON Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Amasya MERZİFON

Alp Kargı

CHP
%45,5
16.436 oy

İbrahim İncekul

AK Parti
%40,9
14.762 oy

Diğer

%13
4.897 oy
Amasya - MERZİFON İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 137 / 137
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %45,5
  • %40,9
  • %9,6
  • %2,7
  • %0,8
  • %45,5
  • %40,9
  • %9,6
  • %2,7
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
  • %39,9
  • %16,9
  • %0
  • %1,1
  • %40,5
  • %39,9
  • %16,9
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
GÖYNÜCEK
yukleniyor
GÜMÜŞHACIKÖY
yukleniyor
HAMAMÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MERZİFON
yukleniyor
SULUOVA
yukleniyor
TAŞOVA
yukleniyor
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alp Kargı CHP
  • İbrahim İncekul AK Parti
  • Hüseyin Saka MHP
  • Mustafa Kenan Kablan İYİ Parti
  • Sadi Arslan SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen42.642
  • Kullanılan oy37.092
  • Geçerli oy36.095
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.991
  • 30 Mar 1436.401
  • 30 Mar 1435.315
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merzifon Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 137 / 137
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,5
  • %40,9
  • %9,6
  • %50,5
  • %40,9
  • %9,6
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,2
  • %45,5
  • %2,7
  • %48,2
  • %45,5
  • %2,7
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %1,3
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,1
  • %1,3
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
GÖYNÜCEK
yukleniyor
GÜMÜŞHACIKÖY
yukleniyor
HAMAMÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MERZİFON
yukleniyor
SULUOVA
yukleniyor
TAŞOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alp Kargı CHP
  • İbrahim İncekul AK Parti
  • Hüseyin Saka MHP
  • Mustafa Kenan Kablan İYİ Parti
  • Sadi Arslan SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen42.642
  • Kullanılan oy37.092
  • Geçerli oy36.095
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.991
  • 30 Mar 1436.401
  • 30 Mar 1435.315
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merzifon Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERZİFON Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 137 / 137
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,5
    16.436 oy
  • %40,9
    14.762 oy
  • %9,6
    3.469 oy
  • %45,5
    16.436 oy
  • %40,9
    14.762 oy
  • %9,6
    3.469 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
    14.311 oy
  • %39,9
    14.087 oy
  • %16,9
    5.973 oy
  • %40,5
    14.311 oy
  • %39,9
    14.087 oy
  • %16,9
    5.973 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %2,7
    973 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0,4
    139 oy
  • %2,7
    973 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0,4
    139 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    392 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    392 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    20 oy
  • %0,1
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 231 / 231
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • %47,3
    29.847 oy
  • %34,2
    21.597 oy
  • %17,2
    10.887 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • %36,4
    21.315 oy
  • %43,5
    25.462 oy
  • %16,7
    9.787 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0,9
    546 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0,1
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.591 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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