Seçim Amasya GÖYNÜCEK Seçim Sonuçları – GÖYNÜCEK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Amasya GÖYNÜCEK

Kadir Fatih Erdoğan

MHP
%52,2
831 oy

Kemal Şahin

AK Parti
%45,2
720 oy

Diğer

%3
41 oy
Amasya - GÖYNÜCEK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %52,2
  • %45,2
  • %2,3
  • %0,3
  • %52,2
  • %45,2
  • %2,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,6
  • %51,5
  • %11,8
  • %1,1
  • %35,6
  • %51,5
  • %11,8
  • %1,1
Tüm Partiler
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  • MHP
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Fatih Erdoğan MHP
  • Kemal Şahin AK Parti
  • Nurten Erdem CHP
  • Ömer Çivrillioğlu SP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen1.802
  • Kullanılan oy1.675
  • Geçerli oy1.592
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.924
  • 30 Mar 141.811
  • 30 Mar 141.733
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göynücek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %97,4
  • %52,2
  • %45,2
  • %97,4
  • %52,2
  • %45,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,3
  • %2,3
  • %2,3
  • %2,3
  • Diğer
  • SP
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,3
Tüm Partiler
MER GYN GMŞ MRZ SLV TŞV HMM
GÖYNÜCEK
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GÜMÜŞHACIKÖY
yukleniyor
HAMAMÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MERZİFON
yukleniyor
SULUOVA
yukleniyor
TAŞOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Fatih Erdoğan MHP
  • Kemal Şahin AK Parti
  • Nurten Erdem CHP
  • Ömer Çivrillioğlu SP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen1.802
  • Kullanılan oy1.675
  • Geçerli oy1.592
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.924
  • 30 Mar 141.811
  • 30 Mar 141.733
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göynücek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÖYNÜCEK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %52,2
    831 oy
  • %45,2
    720 oy
  • %52,2
    831 oy
  • %45,2
    720 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,6
    617 oy
  • %51,5
    892 oy
  • %35,6
    617 oy
  • %51,5
    892 oy
  • CHP
  • SP
  • %2,3
    36 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %2,3
    36 oy
  • %0,3
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,8
    205 oy
  • %1,1
    19 oy
  • %11,8
    205 oy
  • %1,1
    19 oy

      Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 231 / 231
      • %100
      • MHP
      • AK Parti
      • CHP
      • %47,3
        29.847 oy
      • %34,2
        21.597 oy
      • %17,2
        10.887 oy
      • %47,3
        29.847 oy
      • %34,2
        21.597 oy
      • %17,2
        10.887 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %36,4
        21.315 oy
      • %43,5
        25.462 oy
      • %16,7
        9.787 oy
      • %36,4
        21.315 oy
      • %43,5
        25.462 oy
      • %16,7
        9.787 oy
      • SP
      • DSP
      • TKP
      • %0,9
        546 oy
      • %0,1
        62 oy
      • %0,1
        53 oy
      • %0,9
        546 oy
      • %0,1
        62 oy
      • %0,1
        53 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %2,7
        1.591 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %2,7
        1.591 oy
      • %0
      • %0
      • BTP
      • Bağımsız
      • VP
      • %0,1
        46 oy
      • %0,1
        43 oy
      • %0,1
        42 oy
      • %0,1
        46 oy
      • %0,1
        43 oy
      • %0,1
        42 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,2
        95 oy
      • %0,2
        145 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        95 oy
      • %0,2
        145 oy
      • %0

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3