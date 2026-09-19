31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Amasya GÖYNÜCEK
Kadir Fatih Erdoğan
MHP
%52,2
831 oy
Kemal Şahin
AK Parti
%45,2
720 oy
Diğer
%3
41 oy
Amasya - GÖYNÜCEK İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
GÖYNÜCEK Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Amasya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Amasya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
GöynücekKadir Fatih Erdoğan % 100 % 45,2 % 52,2 % 2,3 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖYNÜCEK Kadir Fatih Erdoğan % 100 % 45,23 % 52,2 % 2,26 % 0 % 0 % 0,31 SP
- GÖYNÜCEK (30 Mar 2014) Kemal Şahin % 51,47 % 35,6 % 11,83 % 0 % 0 % 1,1 SP
-
GümüşhacıköyZehra Özyol % 100 % 39 % 2,9 % 55 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜMÜŞHACIKÖY Zehra Özyol % 100 % 39,02 % 2,88 % 55,05 % 0 % 0 % 1,18 SP
- GÜMÜŞHACIKÖY (30 Mar 2014) Zehra Özyol % 44,66 % 4,39 % 48,66 % 0 % 0 % 2,02 SP
-
HamamözüFatih Bayrakdar % 100 % 39,1 % 41,5 % 19 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAMAMÖZÜ Fatih Bayrakdar % 100 % 39,09 % 41,54 % 19,02 % 0 % 0 % 0,26 SP
- HAMAMÖZÜ (30 Mar 2014) Bahattin Destebaş % 37,64 % 12,74 % 2,3 % 0 % 0 % 47,32 SP
-
MerkezMehmet Sarı % 100 % 34,2 % 47,3 % 17,2 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Mehmet Sarı % 100 % 34,21 % 47,28 % 17,25 % 0 % 0 % 0,86 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 43,47 % 36,39 % 16,71 % 0 % 0 % 2,72 SP
-
MerzifonAlp Kargı % 100 % 40,9 % 9,6 % 45,5 % 2,7 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERZİFON Alp Kargı % 100 % 40,9 % 9,61 % 45,54 % 2,7 % 0 % 0,82 SP
- MERZİFON (30 Mar 2014) Alp Kargı % 39,89 % 16,91 % 40,52 % 0 % 0 % 1,33 BBP
-
SuluovaFatih Üçok % 100 % 47,4 % 40,1 % 0 % 11,2 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SULUOVA Fatih Üçok % 100 % 47,42 % 40,08 % 0 % 11,23 % 0 % 1,08 SP
- SULUOVA (30 Mar 2014) Fatih Üçok % 47,78 % 42,22 % 7,18 % 0 % 0 % 2,26 SP
-
TaşovaBayram Öztürk % 100 % 51,9 % 16,3 % 0 % 31,1 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAŞOVA Bayram Öztürk % 100 % 51,91 % 16,32 % 0 % 31,15 % 0 % 0,43 SP
- TAŞOVA (30 Mar 2014) Bayram Öztürk % 41,01 % 27,56 % 30,39 % 0 % 0 % 0,89 SP
-
ZiyaretMehmet Uyanık % 100 % 56,1 % 41 % 2,2 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ZİYARET Mehmet Uyanık % 100 % 56,08 % 41,04 % 2,19 % 0 % 0 % 0,69 SP
- ZİYARET (30 Mar 2014) Mehmet Uyanık % 71,04 % 5,5 % 14,46 % 0 % 0 % 6,25 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Amasya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 231 / 231
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi