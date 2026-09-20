Seçim Burdur Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Burdur Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Burdur

Ali Orkun Ercengiz

CHP
%53,1
26.515 oy

Deniz Kurt

AK Parti
%43,9
21.929 oy

Diğer

%3
1.454 oy
Burdur İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %53,1
  • %43,9
  • %1,6
  • %0,5
  • %0,3
  • %53,1
  • %43,9
  • %1,6
  • %0,5
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
  • %35,1
  • %1,1
  • %0
  • %0
  • %44,4
  • %35,1
  • %1,1
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6 6 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
AĞLASUN
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
BUCAK
yukleniyor
ÇAVDIR
yukleniyor
ÇELTİKÇİ
yukleniyor
GÖLHİSAR
yukleniyor
KARAMANLI
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Orkun Ercengiz CHP
  • Deniz Kurt AK Parti
  • Musa Sayar SP
  • Tahir Mahir Öztürk VP
  • Taner Taş HDP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen58.760
  • Kullanılan oy51.329
  • Geçerli oy49.898
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1452.060
  • 30 Mar 1447.946
  • 30 Mar 1446.314
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Burdur İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,1
  • %53,1
  • %0
  • %53,1
  • %53,1
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %2,9
  • %1,6
  • %0,5
  • %0,3
  • %2,9
  • %1,6
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12 3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
AĞLASUN
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
BUCAK
yukleniyor
ÇAVDIR
yukleniyor
ÇELTİKÇİ
yukleniyor
GÖLHİSAR
yukleniyor
KARAMANLI
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Orkun Ercengiz CHP
  • Deniz Kurt AK Parti
  • Musa Sayar SP
  • Tahir Mahir Öztürk VP
  • Taner Taş HDP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen58.760
  • Kullanılan oy51.329
  • Geçerli oy49.898
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1452.060
  • 30 Mar 1447.946
  • 30 Mar 1446.314
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Burdur İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 6 0
  • MHP 6 2 +4
  • CHP 2 2 0
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • %53,1
    26.515 oy
  • %43,9
    21.929 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %53,1
    26.515 oy
  • %43,9
    21.929 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,3
    159 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %0
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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