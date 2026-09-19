Seçim Burdur KARAMANLI Seçim Sonuçları – KARAMANLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Burdur KARAMANLI

Fatih Selimoğlu

AK Parti
%63,6
2.361 oy

Turgut Yasa

CHP
%27,7
1.028 oy

Diğer

%8
325 oy
Burdur - KARAMANLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %63,6
  • %27,7
  • %8,2
  • %0,5
  • %63,6
  • %27,7
  • %8,2
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37
  • %25,9
  • %36
  • %0,9
  • %37
  • %25,9
  • %36
  • %0,9
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
AĞLASUN
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
BUCAK
yukleniyor
ÇAVDIR
yukleniyor
ÇELTİKÇİ
yukleniyor
GÖLHİSAR
yukleniyor
KARAMANLI
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Selimoğlu AK Parti
  • Turgut Yasa CHP
  • Filiz Şener Türkoğlu MHP
  • Hasan Şahin SP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen4.404
  • Kullanılan oy3.879
  • Geçerli oy3.714
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.277
  • 30 Mar 143.911
  • 30 Mar 143.755
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karamanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %71,8
  • %63,6
  • %8,2
  • %71,8
  • %63,6
  • %8,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %27,7
  • %27,7
  • %27,7
  • %27,7
  • Diğer
  • SP
  • %0,5
  • %0,5
  • %0,5
  • %0,5
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
AĞLASUN
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
BUCAK
yukleniyor
ÇAVDIR
yukleniyor
ÇELTİKÇİ
yukleniyor
GÖLHİSAR
yukleniyor
KARAMANLI
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Selimoğlu AK Parti
  • Turgut Yasa CHP
  • Filiz Şener Türkoğlu MHP
  • Hasan Şahin SP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen4.404
  • Kullanılan oy3.879
  • Geçerli oy3.714
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.277
  • 30 Mar 143.911
  • 30 Mar 143.755
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karamanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARAMANLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %63,6
    2.361 oy
  • %27,7
    1.028 oy
  • %63,6
    2.361 oy
  • %27,7
    1.028 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37
    1.388 oy
  • %25,9
    973 oy
  • %37
    1.388 oy
  • %25,9
    973 oy
  • MHP
  • SP
  • %8,2
    306 oy
  • %0,5
    19 oy
  • %8,2
    306 oy
  • %0,5
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36
    1.350 oy
  • %0,9
    35 oy
  • %36
    1.350 oy
  • %0,9
    35 oy

      Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 194 / 194
      • %100
      • CHP
      • AK Parti
      • SP
      • VP
      • %53,1
        26.515 oy
      • %43,9
        21.929 oy
      • %1,6
        804 oy
      • %0,5
        259 oy
      • %53,1
        26.515 oy
      • %43,9
        21.929 oy
      • %1,6
        804 oy
      • %0,5
        259 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %44,4
        20.566 oy
      • %35,1
        16.252 oy
      • %1,1
        525 oy
      • %0
        0 oy
      • %44,4
        20.566 oy
      • %35,1
        16.252 oy
      • %1,1
        525 oy
      • %0
      • HDP
      • DSP
      • TKP
      • BTP
      • %0,3
        159 oy
      • %0,3
        139 oy
      • %0,1
        64 oy
      • %0,1
        29 oy
      • %0,3
        159 oy
      • %0,3
        139 oy
      • %0,1
        64 oy
      • %0,1
        29 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,4
        171 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        30 oy
      • %0
      • %0,4
        171 oy
      • %0
      • %0,1
        30 oy
      • MHP
      • İYİ Parti
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %17,4
        8.056 oy
      • %0
        0 oy
      • %17,4
        8.056 oy
      • %0

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3