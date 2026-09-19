Seçim Burdur GÖLHİSAR Seçim Sonuçları – GÖLHİSAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Burdur GÖLHİSAR

İbrahim Sertbaş

AK Parti
%41,1
3.654 oy

Bülent Şakir Okunakol

İYİ Parti
%29,4
2.607 oy

Diğer

%30
2.621 oy
Burdur - GÖLHİSAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • SP
  • %41,1
  • %29,4
  • %27,4
  • %1,1
  • %0,6
  • %41,1
  • %29,4
  • %27,4
  • %1,1
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,7
  • %0
  • %35,2
  • %0,1
  • %0,7
  • %47,7
  • %0
  • %35,2
  • %0,1
  • %0,7
Tüm Partiler
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ALTINYAYLA
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BUCAK
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ÇAVDIR
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ÇELTİKÇİ
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GÖLHİSAR
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KARAMANLI
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KEMER
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MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sertbaş AK Parti
  • Bülent Şakir Okunakol İYİ Parti
  • Nasuh Eroğuz MHP
  • Atila Çömek Bağımsız
  • Alaaddin Dinç SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen10.763
  • Kullanılan oy9.299
  • Geçerli oy8.882
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.311
  • 30 Mar 1411.076
  • 30 Mar 1410.688
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68,5
  • %41,1
  • %27,4
  • %68,5
  • %41,1
  • %27,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %29,4
  • %29,4
  • %29,4
  • %29,4
  • Diğer
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %2,2
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,5
  • %2,2
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,5
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
AĞLASUN
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
BUCAK
yukleniyor
ÇAVDIR
yukleniyor
ÇELTİKÇİ
yukleniyor
GÖLHİSAR
yukleniyor
KARAMANLI
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sertbaş AK Parti
  • Bülent Şakir Okunakol İYİ Parti
  • Nasuh Eroğuz MHP
  • Atila Çömek Bağımsız
  • Alaaddin Dinç SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen10.763
  • Kullanılan oy9.299
  • Geçerli oy8.882
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.311
  • 30 Mar 1411.076
  • 30 Mar 1410.688
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÖLHİSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %41,1
    3.654 oy
  • %29,4
    2.607 oy
  • %41,1
    3.654 oy
  • %29,4
    2.607 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,7
    5.095 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,7
    5.095 oy
  • %0
  • MHP
  • Bağımsız
  • %27,4
    2.430 oy
  • %1,1
    94 oy
  • %27,4
    2.430 oy
  • %1,1
    94 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,2
    3.765 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %35,2
    3.765 oy
  • %0,1
    15 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,6
    54 oy
  • %0,5
    43 oy
  • %0,6
    54 oy
  • %0,5
    43 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    75 oy
  • %0,2
    19 oy
  • %0,7
    75 oy
  • %0,2
    19 oy

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • %53,1
    26.515 oy
  • %43,9
    21.929 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %53,1
    26.515 oy
  • %43,9
    21.929 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,3
    159 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %0
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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