Seçim Burdur YEŞİLOVA Seçim Sonuçları – YEŞİLOVA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Burdur YEŞİLOVA

Mümtaz Şenel

CHP
%50,5
1.874 oy

İsmail Kavla

AK Parti
%43,7
1.619 oy

Diğer

%5
216 oy
Burdur - YEŞİLOVA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • VP
  • SP
  • %50,5
  • %43,7
  • %4,2
  • %0,9
  • %0,8
  • %50,5
  • %43,7
  • %4,2
  • %0,9
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
  • %32,4
  • %19,6
  • %0
  • %1,2
  • %44
  • %32,4
  • %19,6
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
AĞLASUN
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ALTINYAYLA
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BUCAK
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ÇAVDIR
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ÇELTİKÇİ
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GÖLHİSAR
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KARAMANLI
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mümtaz Şenel CHP
  • İsmail Kavla AK Parti
  • Ömer Atasoy MHP
  • İbrahim Kılınç VP
  • Mustafa Kemal Palvan SP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen4.434
  • Kullanılan oy3.862
  • Geçerli oy3.709
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.478
  • 30 Mar 144.023
  • 30 Mar 143.850
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50,5
  • %50,5
  • %50,5
  • %50,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,9
  • %43,7
  • %4,2
  • %47,9
  • %43,7
  • %4,2
  • Diğer
  • VP
  • SP
  • %1,6
  • %0,9
  • %0,8
  • %1,6
  • %0,9
  • %0,8
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
AĞLASUN
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
BUCAK
yukleniyor
ÇAVDIR
yukleniyor
ÇELTİKÇİ
yukleniyor
GÖLHİSAR
yukleniyor
KARAMANLI
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mümtaz Şenel CHP
  • İsmail Kavla AK Parti
  • Ömer Atasoy MHP
  • İbrahim Kılınç VP
  • Mustafa Kemal Palvan SP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen4.434
  • Kullanılan oy3.862
  • Geçerli oy3.709
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.478
  • 30 Mar 144.023
  • 30 Mar 143.850
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YEŞİLOVA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %50,5
    1.874 oy
  • %43,7
    1.619 oy
  • %50,5
    1.874 oy
  • %43,7
    1.619 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
    1.694 oy
  • %32,4
    1.249 oy
  • %44
    1.694 oy
  • %32,4
    1.249 oy
  • MHP
  • VP
  • %4,2
    156 oy
  • %0,9
    32 oy
  • %4,2
    156 oy
  • %0,9
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,6
    755 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,6
    755 oy
  • %0
  • SP
  • %0,8
    28 oy
  • %0,8
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    48 oy
  • %1,2
    48 oy

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • %53,1
    26.515 oy
  • %43,9
    21.929 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %53,1
    26.515 oy
  • %43,9
    21.929 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,3
    159 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %0
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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