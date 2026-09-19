Seçim Burdur BUCAK Seçim Sonuçları – BUCAK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Burdur BUCAK

Emrullah Ünal

AK Parti
%45,2
11.817 oy

Alparslan Ahmet Dursun

İYİ Parti
%42,3
11.046 oy

Diğer

%13
3.267 oy
Burdur - BUCAK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %45,2
  • %42,3
  • %6,9
  • %2,7
  • %2,4
  • %45,2
  • %42,3
  • %6,9
  • %2,7
  • %2,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,5
  • %0
  • %25,3
  • %1,1
  • %1,8
  • %43,5
  • %0
  • %25,3
  • %1,1
  • %1,8
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
AĞLASUN
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
BUCAK
yukleniyor
ÇAVDIR
yukleniyor
ÇELTİKÇİ
yukleniyor
GÖLHİSAR
yukleniyor
KARAMANLI
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrullah Ünal AK Parti
  • Alparslan Ahmet Dursun İYİ Parti
  • Azmi Özkurt MHP
  • Tekten Yılmaz BBP
  • Osman Kızıltan SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen31.312
  • Kullanılan oy27.155
  • Geçerli oy26.130
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.320
  • 30 Mar 1426.926
  • 30 Mar 1425.852
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bucak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,2
  • %45,2
  • %6,9
  • %52,2
  • %45,2
  • %6,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %42,3
  • %42,3
  • %42,3
  • %42,3
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %5,6
  • %2,7
  • %2,4
  • %0,3
  • %5,6
  • %2,7
  • %2,4
  • %0,3
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
AĞLASUN
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
BUCAK
yukleniyor
ÇAVDIR
yukleniyor
ÇELTİKÇİ
yukleniyor
GÖLHİSAR
yukleniyor
KARAMANLI
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrullah Ünal AK Parti
  • Alparslan Ahmet Dursun İYİ Parti
  • Azmi Özkurt MHP
  • Tekten Yılmaz BBP
  • Osman Kızıltan SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen31.312
  • Kullanılan oy27.155
  • Geçerli oy26.130
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.320
  • 30 Mar 1426.926
  • 30 Mar 1425.852
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bucak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BUCAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %45,2
    11.817 oy
  • %42,3
    11.046 oy
  • %6,9
    1.813 oy
  • %45,2
    11.817 oy
  • %42,3
    11.046 oy
  • %6,9
    1.813 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,5
    11.254 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,3
    6.528 oy
  • %43,5
    11.254 oy
  • %0
  • %25,3
    6.528 oy
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %2,7
    715 oy
  • %2,4
    637 oy
  • %0,3
    73 oy
  • %2,7
    715 oy
  • %2,4
    637 oy
  • %0,3
    73 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    289 oy
  • %1,8
    464 oy
  • %25,5
    6.581 oy
  • %1,1
    289 oy
  • %1,8
    464 oy
  • %25,5
    6.581 oy
  • BTP
  • %0,1
    29 oy
  • %0,1
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    21 oy
  • %0,1
    21 oy

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • %53,1
    26.515 oy
  • %43,9
    21.929 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %53,1
    26.515 oy
  • %43,9
    21.929 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,3
    159 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %0
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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