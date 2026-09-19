Seçim Burdur ALTINYAYLA Seçim Sonuçları – ALTINYAYLA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Burdur ALTINYAYLA

Ahmet Serttaş

AK Parti
%65,6
1.415 oy

Recep Ergan

İYİ Parti
%33
711 oy

Diğer

%1
30 oy
Burdur - ALTINYAYLA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %65,6
  • %33
  • %0,7
  • %0,3
  • %0,3
  • %65,6
  • %33
  • %0,7
  • %0,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
  • %0
  • %32,9
  • %2,6
  • %0
  • %35,9
  • %0
  • %32,9
  • %2,6
  • %0
Tüm Partiler
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AĞLASUN
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ALTINYAYLA
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BUCAK
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ÇAVDIR
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ÇELTİKÇİ
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GÖLHİSAR
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KARAMANLI
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KEMER
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MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Serttaş AK Parti
  • Recep Ergan İYİ Parti
  • Ali Karayel MHP
  • Hasan Kavçakar SP
  • Engin Ertekin BTP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen2.508
  • Kullanılan oy2.333
  • Geçerli oy2.156
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.493
  • 30 Mar 142.381
  • 30 Mar 142.217
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınyayla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %66,4
  • %65,6
  • %0,7
  • %66,4
  • %65,6
  • %0,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %33
  • %33
  • %33
  • %33
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,3
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
AĞLASUN
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
BUCAK
yukleniyor
ÇAVDIR
yukleniyor
ÇELTİKÇİ
yukleniyor
GÖLHİSAR
yukleniyor
KARAMANLI
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TEFENNİ
yukleniyor
YEŞİLOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Serttaş AK Parti
  • Recep Ergan İYİ Parti
  • Ali Karayel MHP
  • Hasan Kavçakar SP
  • Engin Ertekin BTP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen2.508
  • Kullanılan oy2.333
  • Geçerli oy2.156
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.493
  • 30 Mar 142.381
  • 30 Mar 142.217
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınyayla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ALTINYAYLA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %65,6
    1.415 oy
  • %33
    711 oy
  • %65,6
    1.415 oy
  • %33
    711 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,9
    797 oy
  • %0
  • MHP
  • SP
  • %0,7
    16 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %0,7
    16 oy
  • %0,3
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,9
    730 oy
  • %2,6
    58 oy
  • %32,9
    730 oy
  • %2,6
    58 oy
  • BTP
  • %0,3
    7 oy
  • %0,3
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • %53,1
    26.515 oy
  • %43,9
    21.929 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %53,1
    26.515 oy
  • %43,9
    21.929 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,3
    159 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %0
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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