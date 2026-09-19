31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Burdur KEMER
İsmail Özay
AK Parti
%72,3
787 oy
Musa Kırlı
SP
%22,2
242 oy
Diğer
%6
60 oy
Burdur - KEMER İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 5 / 5
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İsmail Özay AK Parti
- Musa Kırlı SP
- Süleyman Yavuz MHP
- İncigül Şimşek BTP
- Katılım oranı % 90,7
- Toplam seçmen1.286
- Kullanılan oy1.167
- Geçerli oy1.089
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.479
- 30 Mar 141.329
- 30 Mar 141.262
- Açılan sandık
- 5 / 5
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İsmail Özay AK Parti
- Musa Kırlı SP
- Süleyman Yavuz MHP
- İncigül Şimşek BTP
- Katılım oranı % 90,7
- Toplam seçmen1.286
- Kullanılan oy1.167
- Geçerli oy1.089
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.479
- 30 Mar 141.329
- 30 Mar 141.262
KEMER Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 5 / 5
- %100
Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AğlasunAli Ulusoy % 100 % 57,9 % 1,6 % 10,4 % 29,4 % 0 % 0,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AĞLASUN Ali Ulusoy % 100 % 57,94 % 1,58 % 10,35 % 29,37 % 0 % 0,28 Bağımsız
- AĞLASUN (30 Mar 2014) Aydın Kaplan % 46,46 % 50,02 % 2,3 % 0 % 0 % 0,51 SP
-
AltınyaylaAhmet Serttaş % 100 % 65,6 % 0,7 % 0 % 33 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTINYAYLA Ahmet Serttaş % 100 % 65,63 % 0,74 % 0 % 32,98 % 0 % 0,32 SP
- ALTINYAYLA (30 Mar 2014) Ahmet Serttaş % 35,95 % 32,93 % 6,13 % 0 % 0 % 22,37 BBP
-
BucakEmrullah Ünal % 100 % 45,2 % 6,9 % 0 % 42,3 % 0 % 2,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BUCAK Emrullah Ünal % 100 % 45,22 % 6,94 % 0 % 42,27 % 0 % 2,74 BBP
- BUCAK (30 Mar 2014) Süleyman Mutlu % 43,53 % 25,25 % 2,77 % 0 % 0 % 25,46 DP
-
ÇavdırSüleyman Kayacan % 100 % 33,6 % 41,8 % 0 % 24,2 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAVDIR Süleyman Kayacan % 100 % 33,57 % 41,75 % 0 % 24,16 % 0 % 0,34 SP
- ÇAVDIR (30 Mar 2014) Mustafa Uysal % 41,69 % 32,63 % 24,55 % 0 % 0 % 0,57 SP
-
ÇeltikçiRecep Aydın % 100 % 32,7 % 60 % 6,8 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇELTİKÇİ Recep Aydın % 100 % 32,7 % 59,99 % 6,81 % 0 % 0 % 0,38 SP
- ÇELTİKÇİ (30 Mar 2014) Recep Aydın % 31,59 % 8,18 % 46,88 % 0 % 0 % 12,4 BBP
-
Gölhisarİbrahim Sertbaş % 100 % 41,1 % 27,4 % 0 % 29,4 % 0 % 1,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLHİSAR İbrahim Sertbaş % 100 % 41,14 % 27,36 % 0 % 29,35 % 0 % 1,06 Bağımsız
- GÖLHİSAR (30 Mar 2014) Ramazan Canural % 47,67 % 35,23 % 15,7 % 0 % 0 % 0,7 SP
-
KaramanlıFatih Selimoğlu % 100 % 63,6 % 8,2 % 27,7 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAMANLI Fatih Selimoğlu % 100 % 63,57 % 8,24 % 27,68 % 0 % 0 % 0,51 SP
- KARAMANLI (30 Mar 2014) Fatih Selimoğlu % 36,96 % 35,95 % 25,91 % 0 % 0 % 0,93 SP
-
Kemerİsmail Özay % 100 % 72,3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 22,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEMER İsmail Özay % 100 % 72,27 % 4,96 % 0 % 0 % 0 % 22,22 SP
- KEMER (30 Mar 2014) Durmuş Erdem % 59,11 % 37,56 % 0 % 0 % 0 % 3,01 SP
-
Kızılkayaİlkay Güngör % 100 % 30,4 % 47,5 % 21,7 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIZILKAYA İlkay Güngör % 100 % 30,41 % 47,46 % 21,7 % 0 % 0 % 0,43 SP
- KIZILKAYA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KocaalilerSelahatdin Gökce % 100 % 34,7 % 2,9 % 0 % 61,7 % 0 % 0,5 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOCAALİLER Selahatdin Gökce % 100 % 34,73 % 2,86 % 0 % 61,72 % 0 % 0,49 VP
- KOCAALİLER (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MerkezAli Orkun Ercengiz % 100 % 43,9 % 0 % 53,1 % 0 % 0,3 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Ali Orkun Ercengiz % 100 % 43,95 % 0 % 53,14 % 0 % 0,32 % 1,61 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 35,09 % 17,39 % 44,41 % 0 % 0 % 1,13 SP
-
SöğütAyhan Yurdasiper % 100 % 35,6 % 47,9 % 0 % 0 % 0 % 15,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SÖĞÜT Ayhan Yurdasiper % 100 % 35,59 % 47,89 % 0 % 0 % 0 % 15,76 BBP
- SÖĞÜT (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
TefenniÜmit Alagöz % 100 % 37,1 % 61,9 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TEFENNİ Ümit Alagöz % 100 % 37,09 % 61,9 % 0 % 0 % 0 % 0,65 SP
- TEFENNİ (30 Mar 2014) Ümit Alagöz % 32,62 % 36 % 21,2 % 0 % 0 % 8,63 Bağımsız
-
YeşilovaMümtaz Şenel % 100 % 43,7 % 4,2 % 50,5 % 0 % 0 % 0,9 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEŞİLOVA Mümtaz Şenel % 100 % 43,65 % 4,21 % 50,53 % 0 % 0 % 0,86 VP
- YEŞİLOVA (30 Mar 2014) Nuri Özbek % 32,44 % 19,61 % 44 % 0 % 0 % 2,49 İP
-
YusufçaHüseyin Özarslan % 100 % 46 % 46,8 % 6,5 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YUSUFÇA Hüseyin Özarslan % 100 % 46,02 % 46,82 % 6,51 % 0 % 0 % 0,65 SP
- YUSUFÇA (30 Mar 2014) - - - - - -
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 194 / 194
- %100
-
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