Seçim Zonguldak Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Zonguldak Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Zonguldak

Ömer Selim Alan

AK Parti
%42,5
25.125 oy

Şenol Şanal

CHP
%39,2
23.152 oy

Diğer

%18
10.818 oy
Zonguldak İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 242 / 242
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %42,5
  • %39,2
  • %15,1
  • %1,9
  • %0,7
  • %42,5
  • %39,2
  • %15,1
  • %1,9
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
  • %39,9
  • %17,7
  • %1,8
  • %0,3
  • %38,6
  • %39,9
  • %17,7
  • %1,8
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13 11 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Selim Alan AK Parti
  • Şenol Şanal CHP
  • Hamdi Ayan MHP
  • Mehmet Yaman SP
  • Nurhan Başoğlu DSP
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen75.052
  • Kullanılan oy60.763
  • Geçerli oy59.095
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1478.728
  • 30 Mar 1467.838
  • 30 Mar 1465.430
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Zonguldak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 242 / 242
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,6
  • %42,5
  • %15,1
  • %57,6
  • %42,5
  • %15,1
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39,2
  • %39,2
  • %0
  • %39,2
  • %39,2
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %3,2
  • %1,9
  • %0,7
  • %0,2
  • %3,2
  • %1,9
  • %0,7
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13 12
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Selim Alan AK Parti
  • Şenol Şanal CHP
  • Hamdi Ayan MHP
  • Mehmet Yaman SP
  • Nurhan Başoğlu DSP
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen75.052
  • Kullanılan oy60.763
  • Geçerli oy59.095
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1478.728
  • 30 Mar 1467.838
  • 30 Mar 1465.430
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Zonguldak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 13 8 +5
  • MHP 0 0 0
  • CHP 11 5 +6
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 242 / 242
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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