Seçim Zonguldak KOZLU Seçim Sonuçları – KOZLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Zonguldak KOZLU

Ali Bektaş

AK Parti
%41
9.117 oy

Hüdai Dökmeci

İYİ Parti
%31,3
6.972 oy

Diğer

%28
6.169 oy
Zonguldak - KOZLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %41
  • %31,3
  • %19
  • %4,6
  • %2,3
  • %41
  • %31,3
  • %19
  • %4,6
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,6
  • %0
  • %37,5
  • %12
  • %3,4
  • %45,6
  • %0
  • %37,5
  • %12
  • %3,4
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Bektaş AK Parti
  • Hüdai Dökmeci İYİ Parti
  • Cengiz Bank CHP
  • Emine Ulupınar MHP
  • Samet Güngör SP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen28.270
  • Kullanılan oy23.082
  • Geçerli oy22.258
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.236
  • 30 Mar 1423.948
  • 30 Mar 1422.972
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kozlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %50,4
  • %31,3
  • %19
  • %50,4
  • %31,3
  • %19
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,6
  • %41
  • %4,6
  • %45,6
  • %41
  • %4,6
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %4,1
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,3
  • %4,1
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,3
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Bektaş AK Parti
  • Hüdai Dökmeci İYİ Parti
  • Cengiz Bank CHP
  • Emine Ulupınar MHP
  • Samet Güngör SP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen28.270
  • Kullanılan oy23.082
  • Geçerli oy22.258
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.236
  • 30 Mar 1423.948
  • 30 Mar 1422.972
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kozlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KOZLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %41
    9.117 oy
  • %31,3
    6.972 oy
  • %19
    4.237 oy
  • %41
    9.117 oy
  • %31,3
    6.972 oy
  • %19
    4.237 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,6
    10.478 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,5
    8.616 oy
  • %45,6
    10.478 oy
  • %0
  • %37,5
    8.616 oy
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %4,6
    1.028 oy
  • %2,3
    502 oy
  • %1,4
    316 oy
  • %4,6
    1.028 oy
  • %2,3
    502 oy
  • %1,4
    316 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12
    2.748 oy
  • %3,4
    780 oy
  • %0,9
    205 oy
  • %12
    2.748 oy
  • %3,4
    780 oy
  • %0,9
    205 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    73 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0,3
    73 oy
  • %0,1
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    145 oy
  • %0

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 242 / 242
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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