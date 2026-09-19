Seçim Zonguldak KİLİMLİ Seçim Sonuçları – KİLİMLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Zonguldak KİLİMLİ

Kamil Altun

AK Parti
%41
5.137 oy

Ali Aslankılıç

CHP
%29,2
3.657 oy

Diğer

%30
3.745 oy
Zonguldak - KİLİMLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %41
  • %29,2
  • %24,7
  • %3,1
  • %1,5
  • %41
  • %29,2
  • %24,7
  • %3,1
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,5
  • %48
  • %0
  • %6,5
  • %3,5
  • %41,5
  • %48
  • %0
  • %6,5
  • %3,5
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kamil Altun AK Parti
  • Ali Aslankılıç CHP
  • Erdinç Kargıdan İYİ Parti
  • Fatih Kaldırım MHP
  • Hüseyin Topalahmetoğlu SP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen15.337
  • Kullanılan oy13.024
  • Geçerli oy12.539
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.099
  • 30 Mar 1415.300
  • 30 Mar 1414.708
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kilimli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,8
  • %29,2
  • %24,7
  • %53,8
  • %29,2
  • %24,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,1
  • %41
  • %3,1
  • %44,1
  • %41
  • %3,1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %2
  • %1,5
  • %0,2
  • %0,2
  • %2
  • %1,5
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kamil Altun AK Parti
  • Ali Aslankılıç CHP
  • Erdinç Kargıdan İYİ Parti
  • Fatih Kaldırım MHP
  • Hüseyin Topalahmetoğlu SP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen15.337
  • Kullanılan oy13.024
  • Geçerli oy12.539
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.099
  • 30 Mar 1415.300
  • 30 Mar 1414.708
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kilimli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KİLİMLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %41
    5.137 oy
  • %29,2
    3.657 oy
  • %24,7
    3.095 oy
  • %41
    5.137 oy
  • %29,2
    3.657 oy
  • %24,7
    3.095 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,5
    6.108 oy
  • %48
    7.060 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,5
    6.108 oy
  • %48
    7.060 oy
  • %0
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %3,1
    394 oy
  • %1,5
    189 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %3,1
    394 oy
  • %1,5
    189 oy
  • %0,2
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,5
    953 oy
  • %3,5
    518 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    953 oy
  • %3,5
    518 oy
  • %0
  • DSP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,2
    23 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,1
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    24 oy
  • %0
  • %0

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 242 / 242
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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