Seçim Zonguldak GÖKÇEBEY Seçim Sonuçları – GÖKÇEBEY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Zonguldak GÖKÇEBEY

Vedat Öztürk

İYİ Parti
%35,5
1.792 oy

Mustafa Çetinoğlu

AK Parti
%31,4
1.587 oy

Diğer

%34
1.671 oy
Zonguldak - GÖKÇEBEY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • DSP
  • %35,5
  • %31,4
  • %30
  • %2,5
  • %0,2
  • %35,5
  • %31,4
  • %30
  • %2,5
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %46,3
  • %30,3
  • %17,4
  • %0,3
  • %0
  • %46,3
  • %30,3
  • %17,4
  • %0,3
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vedat Öztürk İYİ Parti
  • Mustafa Çetinoğlu AK Parti
  • Cem Oktay CHP
  • Adem Ayvacık MHP
  • Didem Günaydın DSP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen6.177
  • Kullanılan oy5.325
  • Geçerli oy5.050
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.451
  • 30 Mar 144.924
  • 30 Mar 144.670
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gökçebey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %65,5
  • %35,5
  • %30
  • %65,5
  • %35,5
  • %30
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %33,9
  • %31,4
  • %2,5
  • %33,9
  • %31,4
  • %2,5
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • SP
  • %0,6
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,6
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vedat Öztürk İYİ Parti
  • Mustafa Çetinoğlu AK Parti
  • Cem Oktay CHP
  • Adem Ayvacık MHP
  • Didem Günaydın DSP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen6.177
  • Kullanılan oy5.325
  • Geçerli oy5.050
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.451
  • 30 Mar 144.924
  • 30 Mar 144.670
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gökçebey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÖKÇEBEY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • %35,5
    1.792 oy
  • %31,4
    1.587 oy
  • %30
    1.517 oy
  • %35,5
    1.792 oy
  • %31,4
    1.587 oy
  • %30
    1.517 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %46,3
    2.164 oy
  • %30,3
    1.413 oy
  • %0
  • %46,3
    2.164 oy
  • %30,3
    1.413 oy
  • MHP
  • DSP
  • BTP
  • %2,5
    124 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %2,5
    124 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %0,2
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,4
    813 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0,2
    11 oy
  • %17,4
    813 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0,2
    11 oy
  • SP
  • %0,2
    8 oy
  • %0,2
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • %4,1
    190 oy
  • %4,1
    190 oy

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 242 / 242
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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