Seçim Zonguldak EREĞLİ Seçim Sonuçları – EREĞLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Zonguldak EREĞLİ

Halil Posbıyık

CHP
%52,5
37.130 oy

Erol Şahin

AK Parti
%37,4
26.447 oy

Diğer

%10
7.122 oy
Zonguldak - EREĞLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 272 / 272
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %52,5
  • %37,4
  • %4,5
  • %3,1
  • %1,6
  • %52,5
  • %37,4
  • %4,5
  • %3,1
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %44,2
  • %0,7
  • %7,2
  • %0
  • %43,6
  • %44,2
  • %0,7
  • %7,2
  • %0
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Posbıyık CHP
  • Erol Şahin AK Parti
  • Hüseyin Uysal BBP
  • Telat Şeker MHP
  • Ali Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen84.963
  • Kullanılan oy72.823
  • Geçerli oy70.699
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.148
  • 30 Mar 1470.943
  • 30 Mar 1468.271
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ereğli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 272 / 272
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,1
  • %52,5
  • %1,6
  • %54,1
  • %52,5
  • %1,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %40,5
  • %37,4
  • %3,1
  • %40,5
  • %37,4
  • %3,1
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %5,4
  • %4,5
  • %0,4
  • %0,3
  • %5,4
  • %4,5
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Posbıyık CHP
  • Erol Şahin AK Parti
  • Hüseyin Uysal BBP
  • Telat Şeker MHP
  • Ali Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen84.963
  • Kullanılan oy72.823
  • Geçerli oy70.699
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.148
  • 30 Mar 1470.943
  • 30 Mar 1468.271
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ereğli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

EREĞLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 272 / 272
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • %52,5
    37.130 oy
  • %37,4
    26.447 oy
  • %4,5
    3.213 oy
  • %52,5
    37.130 oy
  • %37,4
    26.447 oy
  • %4,5
    3.213 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    29.735 oy
  • %44,2
    30.159 oy
  • %0,7
    458 oy
  • %43,6
    29.735 oy
  • %44,2
    30.159 oy
  • %0,7
    458 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %3,1
    2.200 oy
  • %1,6
    1.120 oy
  • %0,4
    265 oy
  • %3,1
    2.200 oy
  • %1,6
    1.120 oy
  • %0,4
    265 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,2
    4.897 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    562 oy
  • %7,2
    4.897 oy
  • %0
  • %0,8
    562 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    234 oy
  • %0,1
    90 oy
  • %0,3
    234 oy
  • %0,1
    90 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,2
    2.163 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %3,2
    2.163 oy
  • %0,1
    92 oy

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 242 / 242
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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