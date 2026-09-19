Seçim Zonguldak ÇAYCUMA Seçim Sonuçları – ÇAYCUMA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Zonguldak ÇAYCUMA

Bülent Kantarcı

CHP
%57,4
9.652 oy

Ahmet Güral Karayılmaz

AK Parti
%38,1
6.414 oy

Diğer

%5
761 oy
Zonguldak - ÇAYCUMA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • MHP
  • %57,4
  • %38,1
  • %1,5
  • %1,1
  • %1
  • %57,4
  • %38,1
  • %1,5
  • %1,1
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
  • %46,9
  • %0
  • %2,1
  • %3,1
  • %47,1
  • %46,9
  • %0
  • %2,1
  • %3,1
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Kantarcı CHP
  • Ahmet Güral Karayılmaz AK Parti
  • Nusret Yakıcı İYİ Parti
  • Sedat Başoğlu SP
  • Haydar Oruç MHP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen20.126
  • Kullanılan oy17.492
  • Geçerli oy16.827
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.004
  • 30 Mar 1416.991
  • 30 Mar 1416.338
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaycuma Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %58,8
  • %57,4
  • %1,5
  • %58,8
  • %57,4
  • %1,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %39,2
  • %38,1
  • %1
  • %39,2
  • %38,1
  • %1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %2
  • %1,1
  • %0,5
  • %0,2
  • %2
  • %1,1
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Kantarcı CHP
  • Ahmet Güral Karayılmaz AK Parti
  • Nusret Yakıcı İYİ Parti
  • Sedat Başoğlu SP
  • Haydar Oruç MHP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen20.126
  • Kullanılan oy17.492
  • Geçerli oy16.827
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.004
  • 30 Mar 1416.991
  • 30 Mar 1416.338
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaycuma Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇAYCUMA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %57,4
    9.652 oy
  • %38,1
    6.414 oy
  • %1,5
    249 oy
  • %57,4
    9.652 oy
  • %38,1
    6.414 oy
  • %1,5
    249 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
    7.695 oy
  • %46,9
    7.667 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,1
    7.695 oy
  • %46,9
    7.667 oy
  • %0
  • SP
  • MHP
  • BBP
  • %1,1
    185 oy
  • %1
    176 oy
  • %0,5
    77 oy
  • %1,1
    185 oy
  • %1
    176 oy
  • %0,5
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,1
    340 oy
  • %3,1
    512 oy
  • %0,3
    54 oy
  • %2,1
    340 oy
  • %3,1
    512 oy
  • %0,3
    54 oy
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %0,1
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0
  • %0,3
    53 oy
  • %0,1
    17 oy

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 242 / 242
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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