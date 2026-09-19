31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Zonguldak ÇAYCUMA
Bülent Kantarcı
CHP
%57,4
9.652 oy
Ahmet Güral Karayılmaz
AK Parti
%38,1
6.414 oy
Diğer
%5
761 oy
Zonguldak - ÇAYCUMA İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 66 / 66
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Bülent Kantarcı CHP
- Ahmet Güral Karayılmaz AK Parti
- Nusret Yakıcı İYİ Parti
- Sedat Başoğlu SP
- Haydar Oruç MHP
- Katılım oranı % 86,9
- Toplam seçmen20.126
- Kullanılan oy17.492
- Geçerli oy16.827
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1419.004
- 30 Mar 1416.991
- 30 Mar 1416.338
- Açılan sandık
- 66 / 66
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Bülent Kantarcı CHP
- Ahmet Güral Karayılmaz AK Parti
- Nusret Yakıcı İYİ Parti
- Sedat Başoğlu SP
- Haydar Oruç MHP
- Katılım oranı % 86,9
- Toplam seçmen20.126
- Kullanılan oy17.492
- Geçerli oy16.827
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1419.004
- 30 Mar 1416.991
- 30 Mar 1416.338
ÇAYCUMA Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 66 / 66
- %100
Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AlaplıNuri Tekin % 100 % 35,3 % 2,5 % 61,2 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALAPLI Nuri Tekin % 100 % 35,32 % 2,53 % 61,16 % 0 % 0 % 0,53 SP
- ALAPLI (30 Mar 2014) Nuri Tekin % 45,61 % 3,64 % 47,47 % 0 % 0 % 2,3 SP
-
BakacakkadıOktay Albuz % 100 % 42,4 % 0 % 55 % 1,7 % 0 % 0,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAKACAKKADI Oktay Albuz % 100 % 42,45 % 0 % 55,04 % 1,66 % 0 % 0,63 BBP
- BAKACAKKADI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BeycumaVural Kundakçıoğlu % 100 % 67,5 % 0,9 % 27,1 % 2,2 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYCUMA Vural Kundakçıoğlu % 100 % 67,48 % 0,92 % 27,14 % 2,18 % 0 % 2,1 SP
- BEYCUMA (30 Mar 2014) Vural Kundakçıoğlu % 63,22 % 1,66 % 26,27 % 0 % 0 % 8,76 SP
-
ÇatalağzıAdnan Akgün % 100 % 31,4 % 26,7 % 40,3 % 1,1 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇATALAĞZI Adnan Akgün % 100 % 31,38 % 26,68 % 40,33 % 1,08 % 0 % 0,54 SP
- ÇATALAĞZI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇaycumaBülent Kantarcı % 100 % 38,1 % 1 % 57,4 % 1,5 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAYCUMA Bülent Kantarcı % 100 % 38,12 % 1,05 % 57,36 % 1,48 % 0 % 1,1 SP
- ÇAYCUMA (30 Mar 2014) Bülent Kantarcı % 46,93 % 3,13 % 47,1 % 0 % 0 % 2,08 SP
-
ÇaydeğirmeniSatılmış Gebeş % 100 % 76,6 % 3,2 % 10,5 % 6,5 % 0 % 2,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAYDEĞİRMENİ Satılmış Gebeş % 100 % 76,61 % 3,24 % 10,46 % 6,45 % 0 % 2,14 DSP
- ÇAYDEĞİRMENİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DevrekÇetin Bozkurt % 100 % 43,3 % 8,3 % 45 % 1,2 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEVREK Çetin Bozkurt % 100 % 43,33 % 8,28 % 44,96 % 1,21 % 0 % 1,86 SP
- DEVREK (30 Mar 2014) Mustafa Semerci % 46,23 % 4,51 % 44,33 % 0 % 0 % 3,7 SP
-
ElvanpazarcıkHüseyin Uzun % 100 % 49,4 % 38 % 0 % 9,7 % 0 % 2,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ELVANPAZARCIK Hüseyin Uzun % 100 % 49,39 % 38,05 % 0 % 9,72 % 0 % 2,26 BBP
- ELVANPAZARCIK (30 Mar 2014) Hüseyin Uzun % 55,37 % 13,71 % 30,81 % 0 % 0 % 0,11 SP
-
EreğliHalil Posbıyık % 100 % 37,4 % 3,1 % 52,5 % 1,6 % 0 % 4,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EREĞLİ Halil Posbıyık % 100 % 37,41 % 3,11 % 52,52 % 1,58 % 0 % 4,54 BBP
- EREĞLİ (30 Mar 2014) Hüseyin Uysal % 44,18 % 7,17 % 43,55 % 0 % 0 % 3,17 DSP
-
FilyosÖmer Ünal % 100 % 54,3 % 0,6 % 44,4 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FİLYOS Ömer Ünal % 100 % 54,31 % 0,58 % 44,41 % 0 % 0 % 0,69 SP
- FİLYOS (30 Mar 2014) Ömer Ünal % 52,53 % 1,94 % 43,99 % 0 % 0 % 0,53 SP
-
GelikBurhan Sezgin % 100 % 71,3 % 4 % 17,8 % 1,6 % 0 % 5,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GELİK Burhan Sezgin % 100 % 71,35 % 3,96 % 17,78 % 1,58 % 0 % 5,33 SP
- GELİK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GökçebeyVedat Öztürk % 100 % 31,4 % 2,5 % 30 % 35,5 % 0 % 0,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖKÇEBEY Vedat Öztürk % 100 % 31,43 % 2,46 % 30,04 % 35,49 % 0 % 0,24 DSP
- GÖKÇEBEY (30 Mar 2014) Vedat Öztürk % 46,34 % 17,41 % 30,26 % 0 % 0 % 4,07 SP
-
GülüçGökhan Mustafa Demirtaş % 100 % 55,3 % 28,9 % 15 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜLÜÇ Gökhan Mustafa Demirtaş % 100 % 55,25 % 28,95 % 15,01 % 0 % 0 % 0,53 SP
- GÜLÜÇ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GümeliAhmet Saydam % 100 % 23,6 % 22,7 % 24,6 % 21,5 % 0 % 7,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜMELİ Ahmet Saydam % 100 % 23,61 % 22,66 % 24,62 % 21,46 % 0 % 7,32 DSP
- GÜMELİ (30 Mar 2014) Ahmet Saydam % 31,55 % 3,57 % 44,94 % 0 % 0 % 19,05 Bağımsız
-
KandilliMustafa Aydın % 100 % 43,2 % 2,5 % 54 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KANDİLLİ Mustafa Aydın % 100 % 43,24 % 2,55 % 53,95 % 0 % 0 % 0,22 SP
- KANDİLLİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KaramanServet Üstün % 100 % 49,1 % 6,5 % 42,7 % 1,1 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAMAN Servet Üstün % 100 % 49,1 % 6,51 % 42,65 % 1,1 % 0 % 0,64 SP
- KARAMAN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KarapınarNecdet Dernek % 100 % 60,3 % 0,5 % 38,9 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAPINAR Necdet Dernek % 100 % 60,27 % 0,51 % 38,94 % 0 % 0 % 0,28 SP
- KARAPINAR (30 Mar 2014) Ahmet Aydın % 46,85 % 0,55 % 49,59 % 0 % 0 % 1,37 SP
-
KilimliKamil Altun % 100 % 41 % 3,1 % 29,2 % 24,7 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KİLİMLİ Kamil Altun % 100 % 40,97 % 3,14 % 29,17 % 24,68 % 0 % 1,51 SP
- KİLİMLİ (30 Mar 2014) Ali Aslankılıç % 41,53 % 6,48 % 48 % 0 % 0 % 3,52 SP
-
KozluAli Bektaş % 100 % 41 % 4,6 % 19 % 31,3 % 0 % 2,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOZLU Ali Bektaş % 100 % 40,96 % 4,62 % 19,04 % 31,32 % 0 % 2,26 SP
- KOZLU (30 Mar 2014) Ertan Şahin % 45,61 % 11,96 % 37,51 % 0 % 0 % 3,4 SP
-
MerkezÖmer Selim Alan % 100 % 42,5 % 15,1 % 39,2 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Ömer Selim Alan % 100 % 42,52 % 15,08 % 39,18 % 0 % 0 % 1,94 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 38,59 % 17,7 % 39,86 % 0 % 0 % 1,83 SP
-
MusluSabahattin Adıyaman % 100 % 33,9 % 1,2 % 48,4 % 15,1 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUSLU Sabahattin Adıyaman % 100 % 33,91 % 1,23 % 48,41 % 15,08 % 0 % 1,01 SP
- MUSLU (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
NebioğluErtan Aydoğan % 100 % 54,7 % 4,1 % 40,6 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NEBİOĞLU Ertan Aydoğan % 100 % 54,65 % 4,13 % 40,58 % 0 % 0 % 0,64 SP
- NEBİOĞLU (30 Mar 2014) Ertan Aydoğan % 56,21 % 2,26 % 37,7 % 0 % 0 % 0,68 SP
-
OrmanlıBayram Başol % 100 % 46,1 % 40,1 % 13,3 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORMANLI Bayram Başol % 100 % 46,07 % 40,05 % 13,29 % 0 % 0 % 0,46 SP
- ORMANLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Perşembeİsmail İnam % 100 % 48,5 % 0,7 % 49,8 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PERŞEMBE İsmail İnam % 100 % 48,54 % 0,67 % 49,78 % 0 % 0 % 1,01 SP
- PERŞEMBE (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SaltukovaAlim Genç % 100 % 37,1 % 23,9 % 37,8 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SALTUKOVA Alim Genç % 100 % 37,07 % 23,86 % 37,8 % 0 % 0 % 1,26 SP
- SALTUKOVA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 242 / 242
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