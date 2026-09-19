Seçim Kahramanmaraş Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş

Hayrettin Güngör

AK Parti
%67,6
422.222 oy

Ali Öztunç

CHP
%27,3
170.407 oy

Diğer

%5
31.956 oy
Kahramanmaraş İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
  • %27,3
  • %2,1
  • %1,2
  • %0,9
  • %67,6
  • %27,3
  • %2,1
  • %1,2
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
  • %6,3
  • %1,3
  • %0
  • %0,1
  • %58,8
  • %6,3
  • %1,3
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrettin Güngör AK Parti
  • Ali Öztunç CHP
  • Mustafa Vahdet Sürücü SP
  • Mehmet Kenger DSP
  • Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz BTP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen755.248
  • Kullanılan oy656.611
  • Geçerli oy624.585
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14684.644
  • 30 Mar 14616.667
  • 30 Mar 14594.448
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %67,6
  • %67,6
  • %0
  • %67,6
  • %67,6
  • %0
  • MİLLET
  • CHP
  • %27,3
  • %27,3
  • %27,3
  • %27,3
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %5,1
  • %2,1
  • %1,2
  • %0,9
  • %5,1
  • %2,1
  • %1,2
  • %0,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrettin Güngör AK Parti
  • Ali Öztunç CHP
  • Mustafa Vahdet Sürücü SP
  • Mehmet Kenger DSP
  • Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz BTP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen755.248
  • Kullanılan oy656.611
  • Geçerli oy624.585
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14684.644
  • 30 Mar 14616.667
  • 30 Mar 14594.448
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 9 10 -1
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 1 1 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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