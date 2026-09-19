Seçim Kahramanmaraş GÖKSUN Seçim Sonuçları – GÖKSUN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş GÖKSUN

Hüseyin Coşkun Aydın

AK Parti
%47,5
15.774 oy

Ramazan Koca

İYİ Parti
%30
9.983 oy

Diğer

%23
7.484 oy
Kahramanmaraş - GÖKSUN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %47,5
  • %30
  • %20,4
  • %1,5
  • %0,6
  • %47,5
  • %30
  • %20,4
  • %1,5
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %0,3
  • %49,6
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %0,3
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Coşkun Aydın AK Parti
  • Ramazan Koca İYİ Parti
  • Ali Kıraç BBP
  • İshak Köroğlu SP
  • Ahmet Çokbekler BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen39.840
  • Kullanılan oy35.107
  • Geçerli oy33.241
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1436.719
  • 30 Mar 1432.284
  • 30 Mar 1430.710
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göksun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %47,5
  • %47,5
  • %47,5
  • %47,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %30
  • %30
  • %30
  • %30
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %22,5
  • %20,4
  • %1,5
  • %0,6
  • %22,5
  • %20,4
  • %1,5
  • %0,6
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Coşkun Aydın AK Parti
  • Ramazan Koca İYİ Parti
  • Ali Kıraç BBP
  • İshak Köroğlu SP
  • Ahmet Çokbekler BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen39.840
  • Kullanılan oy35.107
  • Geçerli oy33.241
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1436.719
  • 30 Mar 1432.284
  • 30 Mar 1430.710
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göksun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÖKSUN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %47,5
    15.774 oy
  • %30
    9.983 oy
  • %47,5
    15.774 oy
  • %30
    9.983 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    15.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,6
    15.242 oy
  • %0
  • BBP
  • SP
  • %20,4
    6.765 oy
  • %1,5
    514 oy
  • %20,4
    6.765 oy
  • %1,5
    514 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    285 oy
  • %0
  • %0,9
    285 oy
  • BTP
  • %0,6
    205 oy
  • %0,6
    205 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    79 oy
  • %0,3
    79 oy

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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