Seçim Kahramanmaraş ANDIRIN Seçim Sonuçları – ANDIRIN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş ANDIRIN

Ahmet Doğan

AK Parti
%63,6
13.942 oy

Ali Çatalbaş

İYİ Parti
%34,6
7.585 oy

Diğer

%1
380 oy
Kahramanmaraş - ANDIRIN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 101 / 101
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %63,6
  • %34,6
  • %1,2
  • %0,5
  • %63,6
  • %34,6
  • %1,2
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
  • %0
  • %0,9
  • %0,2
  • %39,6
  • %0
  • %0,9
  • %0,2
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Doğan AK Parti
  • Ali Çatalbaş İYİ Parti
  • Abdullah Tor SP
  • Mehmet Kar BTP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen25.726
  • Kullanılan oy23.414
  • Geçerli oy21.907
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.586
  • 30 Mar 1423.757
  • 30 Mar 1422.557
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Andırın Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 101 / 101
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %63,6
  • %63,6
  • %63,6
  • %63,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %34,6
  • %34,6
  • %34,6
  • %34,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,7
  • %1,2
  • %0,5
  • %1,7
  • %1,2
  • %0,5
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Doğan AK Parti
  • Ali Çatalbaş İYİ Parti
  • Abdullah Tor SP
  • Mehmet Kar BTP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen25.726
  • Kullanılan oy23.414
  • Geçerli oy21.907
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.586
  • 30 Mar 1423.757
  • 30 Mar 1422.557
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Andırın Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ANDIRIN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 101 / 101
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %63,6
    13.942 oy
  • %34,6
    7.585 oy
  • %63,6
    13.942 oy
  • %34,6
    7.585 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
    8.924 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,6
    8.924 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %1,2
    265 oy
  • %0,5
    115 oy
  • %1,2
    265 oy
  • %0,5
    115 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    211 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,9
    211 oy
  • %0,2
    38 oy

      Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 2.596 / 2.596
      • %100
      • AK Parti
      • CHP
      • SP
      • %67,6
        422.222 oy
      • %27,3
        170.407 oy
      • %2,1
        13.145 oy
      • %67,6
        422.222 oy
      • %27,3
        170.407 oy
      • %2,1
        13.145 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %58,8
        349.763 oy
      • %6,3
        37.534 oy
      • %1,3
        7.437 oy
      • %58,8
        349.763 oy
      • %6,3
        37.534 oy
      • %1,3
        7.437 oy
      • DSP
      • BTP
      • Bağımsız
      • %1,2
        7.628 oy
      • %0,9
        5.412 oy
      • %0,5
        3.026 oy
      • %1,2
        7.628 oy
      • %0,9
        5.412 oy
      • %0,5
        3.026 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        758 oy
      • %1,3
        7.698 oy
      • %0
      • %0,1
        758 oy
      • %1,3
        7.698 oy
      • VP
      • TKP
      • MHP
      • %0,3
        1.857 oy
      • %0,1
        888 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,3
        1.857 oy
      • %0,1
        888 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %30,5
        181.053 oy
      • %0
      • %0
      • %30,5
        181.053 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3