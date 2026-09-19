31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş ANDIRIN
Ahmet Doğan
AK Parti
%63,6
13.942 oy
Ali Çatalbaş
İYİ Parti
%34,6
7.585 oy
Diğer
%1
380 oy
Kahramanmaraş - ANDIRIN İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 101 / 101
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Doğan AK Parti
- Ali Çatalbaş İYİ Parti
- Abdullah Tor SP
- Mehmet Kar BTP
- Katılım oranı % 91
- Toplam seçmen25.726
- Kullanılan oy23.414
- Geçerli oy21.907
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1425.586
- 30 Mar 1423.757
- 30 Mar 1422.557
- Açılan sandık
- 101 / 101
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Doğan AK Parti
- Ali Çatalbaş İYİ Parti
- Abdullah Tor SP
- Mehmet Kar BTP
- Katılım oranı % 91
- Toplam seçmen25.726
- Kullanılan oy23.414
- Geçerli oy21.907
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1425.586
- 30 Mar 1423.757
- 30 Mar 1422.557
ANDIRIN Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 101 / 101
- %100
Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AfşinMehmet Fatih Güven % 100 % 56,7 % 0 % 0 % 39,4 % 0 % 2,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AFŞİN Mehmet Fatih Güven % 100 % 56,73 % 0 % 0 % 39,42 % 0 % 2,32 BBP
- AFŞİN (30 Mar 2014) Mehmet Fatih Güven % 48,17 % 45,12 % 4,68 % 0 % 0 % 1,03 BBP
-
AndırınAhmet Doğan % 100 % 63,6 % 0 % 0 % 34,6 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ANDIRIN Ahmet Doğan % 100 % 63,64 % 0 % 0 % 34,62 % 0 % 1,21 SP
- ANDIRIN (30 Mar 2014) Baki Tezcan % 39,56 % 38,19 % 19,61 % 0 % 0 % 1,25 BBP
-
ÇağlayanceritHanifi Sarıaltun % 100 % 0 % 51,5 % 0 % 46,7 % 0 % 1,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAĞLAYANCERİT Hanifi Sarıaltun % 100 % 0 % 51,5 % 0 % 46,7 % 0 % 1,24 BBP
- ÇAĞLAYANCERİT (30 Mar 2014) Üzeyir Kızılseki % 42,37 % 33,83 % 22,53 % 0 % 0 % 0,43 SP
-
DulkadiroğluNecati Okay % 100 % 67,8 % 0 % 15,6 % 0 % 0 % 11,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DULKADİROĞLU Necati Okay % 100 % 67,79 % 0 % 15,56 % 0 % 0 % 11,23 BBP
- DULKADİROĞLU (30 Mar 2014) Necati Okay % 68,07 % 21,26 % 4,19 % 0 % 0 % 3,51 SP
-
EkinözüBilal Eker % 100 % 51,7 % 0 % 47,6 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EKİNÖZÜ Bilal Eker % 100 % 51,66 % 0 % 47,57 % 0 % 0 % 0,49 SP
- EKİNÖZÜ (30 Mar 2014) Nursi Çeleğen % 36,52 % 5,09 % 33,67 % 0 % 0 % 24,13 SP
-
ElbistanMehmet Gürbüz % 100 % 52,7 % 0 % 0 % 43,7 % 0,9 % 1,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ELBİSTAN Mehmet Gürbüz % 100 % 52,65 % 0 % 0 % 43,68 % 0,89 % 1,73 BBP
- ELBİSTAN (30 Mar 2014) Durmuş Küçük % 46,88 % 43,3 % 5,25 % 0 % 0 % 2,32 Bağımsız
-
GöksunHüseyin Coşkun Aydın % 100 % 47,5 % 0 % 0 % 30 % 0 % 20,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖKSUN Hüseyin Coşkun Aydın % 100 % 47,45 % 0 % 0 % 30,03 % 0 % 20,35 BBP
- GÖKSUN (30 Mar 2014) Hüseyin Coşkun Aydın % 49,63 % 46,88 % 2,02 % 0 % 0 % 0,93 SP
-
Nurhakİlhami Bozan % 100 % 0 % 45,2 % 53,5 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NURHAK İlhami Bozan % 100 % 0 % 45,2 % 53,46 % 0 % 0 % 0,7 SP
- NURHAK (30 Mar 2014) Ahmet Akkuş % 29,14 % 27,55 % 32,23 % 0 % 0 % 10,37 Bağımsız
-
OnikişubatHanefi Mahçiçek % 100 % 66,5 % 0 % 0 % 22,1 % 0 % 7,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ONİKİŞUBAT Hanefi Mahçiçek % 100 % 66,53 % 0 % 0 % 22,12 % 0 % 7,23 BBP
- ONİKİŞUBAT (30 Mar 2014) Hanefi Mahçiçek % 64,55 % 29,19 % 1,36 % 0 % 0 % 1,97 BBP
-
Pazarcıkİbrahim Yılmazcan % 100 % 45,6 % 0 % 27,2 % 0 % 0 % 25,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PAZARCIK İbrahim Yılmazcan % 100 % 45,65 % 0 % 27,24 % 0 % 0 % 25,67 DSP
- PAZARCIK (30 Mar 2014) Yakup Hamdi Bozdağ % 41,43 % 12,65 % 40,85 % 0 % 0 % 3,69 Bağımsız
-
TürkoğluOsman Okumuş % 100 % 50,3 % 0 % 0 % 7,9 % 0 % 37 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TÜRKOĞLU Osman Okumuş % 100 % 50,25 % 0 % 0 % 7,85 % 0 % 37,03 Bağımsız
- TÜRKOĞLU (30 Mar 2014) Osman Okumuş % 59,3 % 31,84 % 3,26 % 0 % 0 % 3,06 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.596 / 2.596
- %100
-
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