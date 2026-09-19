Seçim Kahramanmaraş NURHAK Seçim Sonuçları – NURHAK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş NURHAK

İlhami Bozan

CHP
%53,5
4.112 oy

Battal Kaya

MHP
%45,2
3.477 oy

Diğer

%2
103 oy
Kahramanmaraş - NURHAK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %53,5
  • %45,2
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,3
  • %53,5
  • %45,2
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,2
  • %27,5
  • %0,3
  • %10,4
  • %0,2
  • %32,2
  • %27,5
  • %0,3
  • %10,4
  • %0,2
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlhami Bozan CHP
  • Battal Kaya MHP
  • Mehmet Alış SP
  • Kadir Gürlek Bağımsız
  • Merve Çevirici BTP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen9.480
  • Kullanılan oy8.048
  • Geçerli oy7.692
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.725
  • 30 Mar 147.883
  • 30 Mar 147.608
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nurhak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %53,5
  • %53,5
  • %53,5
  • %53,5
  • CUMHUR
  • MHP
  • %45,2
  • %45,2
  • %45,2
  • %45,2
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %1,3
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,3
  • %1,3
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlhami Bozan CHP
  • Battal Kaya MHP
  • Mehmet Alış SP
  • Kadir Gürlek Bağımsız
  • Merve Çevirici BTP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen9.480
  • Kullanılan oy8.048
  • Geçerli oy7.692
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.725
  • 30 Mar 147.883
  • 30 Mar 147.608
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nurhak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

NURHAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • %53,5
    4.112 oy
  • %45,2
    3.477 oy
  • %53,5
    4.112 oy
  • %45,2
    3.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,2
    2.452 oy
  • %27,5
    2.096 oy
  • %32,2
    2.452 oy
  • %27,5
    2.096 oy
  • SP
  • Bağımsız
  • %0,7
    54 oy
  • %0,4
    29 oy
  • %0,7
    54 oy
  • %0,4
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    26 oy
  • %10,4
    789 oy
  • %0,3
    26 oy
  • %10,4
    789 oy
  • BTP
  • %0,3
    20 oy
  • %0,3
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    12 oy
  • %0,2
    12 oy

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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