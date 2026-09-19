Seçim Kahramanmaraş TÜRKOĞLU Seçim Sonuçları – TÜRKOĞLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş TÜRKOĞLU

Osman Okumuş

AK Parti
%50,3
20.028 oy

Mustafa Taşhan

Bağımsız
%37
14.757 oy

Diğer

%13
5.068 oy
Kahramanmaraş - TÜRKOĞLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 163 / 163
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BTP
  • SP
  • %50,3
  • %37
  • %7,9
  • %2,8
  • %2,1
  • %50,3
  • %37
  • %7,9
  • %2,8
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,3
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %3,1
  • %59,3
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %3,1
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Okumuş AK Parti
  • Mustafa Taşhan Bağımsız
  • Hasan Kızıldağ İYİ Parti
  • Senar Erdoğanyılmaz BTP
  • Erkan Pınarbaşı SP
  • Katılım oranı % 90,9
  • Toplam seçmen46.920
  • Kullanılan oy42.656
  • Geçerli oy39.853
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.530
  • 30 Mar 1438.825
  • 30 Mar 1437.466
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkoğlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 163 / 163
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %50,3
  • %50,3
  • %50,3
  • %50,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %7,9
  • %7,9
  • %7,9
  • %7,9
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %41,9
  • %37
  • %2,8
  • %2,1
  • %41,9
  • %37
  • %2,8
  • %2,1
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Okumuş AK Parti
  • Mustafa Taşhan Bağımsız
  • Hasan Kızıldağ İYİ Parti
  • Senar Erdoğanyılmaz BTP
  • Erkan Pınarbaşı SP
  • Katılım oranı % 90,9
  • Toplam seçmen46.920
  • Kullanılan oy42.656
  • Geçerli oy39.853
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.530
  • 30 Mar 1438.825
  • 30 Mar 1437.466
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkoğlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TÜRKOĞLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 163 / 163
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %50,3
    20.028 oy
  • %37
    14.757 oy
  • %50,3
    20.028 oy
  • %37
    14.757 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,3
    22.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,3
    22.218 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %7,9
    3.130 oy
  • %2,8
    1.120 oy
  • %7,9
    3.130 oy
  • %2,8
    1.120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %0
  • %0,2
    62 oy
  • SP
  • %2,1
    818 oy
  • %2,1
    818 oy
  • 30 Mar 14
  • %3,1
    1.145 oy
  • %3,1
    1.145 oy

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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