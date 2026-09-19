Seçim Kahramanmaraş ONİKİŞUBAT Seçim Sonuçları – ONİKİŞUBAT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş ONİKİŞUBAT

Hanefi Mahçiçek

AK Parti
%66,5
147.118 oy

Mustafa Bastırmacı

İYİ Parti
%22,1
48.920 oy

Diğer

%11
25.107 oy
Kahramanmaraş - ONİKİŞUBAT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 861 / 861
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • Bağımsız
  • %66,5
  • %22,1
  • %7,2
  • %2,2
  • %1,2
  • %66,5
  • %22,1
  • %7,2
  • %2,2
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,6
  • %0
  • %2
  • %1,7
  • %0,6
  • %64,6
  • %0
  • %2
  • %1,7
  • %0,6
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanefi Mahçiçek AK Parti
  • Mustafa Bastırmacı İYİ Parti
  • Fulya Köse BBP
  • Selim Kale SP
  • Sezai Çevirici BTP
  • Katılım oranı % 86,8
  • Toplam seçmen268.477
  • Kullanılan oy232.961
  • Geçerli oy221.145
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14222.496
  • 30 Mar 14203.672
  • 30 Mar 14196.417
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Onikişubat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 861 / 861
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %66,5
  • %66,5
  • %66,5
  • %66,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %22,1
  • %22,1
  • %22,1
  • %22,1
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • Bağımsız
  • %11,4
  • %7,2
  • %2,2
  • %1,2
  • %11,4
  • %7,2
  • %2,2
  • %1,2
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanefi Mahçiçek AK Parti
  • Mustafa Bastırmacı İYİ Parti
  • Fulya Köse BBP
  • Selim Kale SP
  • Sezai Çevirici BTP
  • Katılım oranı % 86,8
  • Toplam seçmen268.477
  • Kullanılan oy232.961
  • Geçerli oy221.145
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14222.496
  • 30 Mar 14203.672
  • 30 Mar 14196.417
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Onikişubat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ONİKİŞUBAT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 861 / 861
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %66,5
    147.118 oy
  • %22,1
    48.920 oy
  • %66,5
    147.118 oy
  • %22,1
    48.920 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,6
    126.793 oy
  • %0
    0 oy
  • %64,6
    126.793 oy
  • %0
  • BBP
  • SP
  • %7,2
    15.981 oy
  • %2,2
    4.840 oy
  • %7,2
    15.981 oy
  • %2,2
    4.840 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    3.867 oy
  • %1,7
    3.373 oy
  • %2
    3.867 oy
  • %1,7
    3.373 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %1,2
    2.666 oy
  • %0,7
    1.620 oy
  • %1,2
    2.666 oy
  • %0,7
    1.620 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    1.150 oy
  • %0,2
    325 oy
  • %0,6
    1.150 oy
  • %0,2
    325 oy

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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