Seçim Kahramanmaraş EKİNÖZÜ Seçim Sonuçları – EKİNÖZÜ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş EKİNÖZÜ

Bilal Eker

AK Parti
%51,7
3.872 oy

Fatih Vicdan

CHP
%47,6
3.565 oy

Diğer

%0
58 oy
Kahramanmaraş - EKİNÖZÜ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %51,7
  • %47,6
  • %0,5
  • %0,3
  • %51,7
  • %47,6
  • %0,5
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
  • %33,7
  • %24,1
  • %0,3
  • %36,5
  • %33,7
  • %24,1
  • %0,3
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Eker AK Parti
  • Fatih Vicdan CHP
  • Oktay Ceyhan SP
  • Ramazan Çokbekler BTP
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen8.653
  • Kullanılan oy7.839
  • Geçerli oy7.495
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.055
  • 30 Mar 148.147
  • 30 Mar 147.834
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ekinözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %51,7
  • %51,7
  • %51,7
  • %51,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %47,6
  • %47,6
  • %47,6
  • %47,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Eker AK Parti
  • Fatih Vicdan CHP
  • Oktay Ceyhan SP
  • Ramazan Çokbekler BTP
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen8.653
  • Kullanılan oy7.839
  • Geçerli oy7.495
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.055
  • 30 Mar 148.147
  • 30 Mar 147.834
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ekinözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

EKİNÖZÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %51,7
    3.872 oy
  • %47,6
    3.565 oy
  • %51,7
    3.872 oy
  • %47,6
    3.565 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
    2.861 oy
  • %33,7
    2.638 oy
  • %36,5
    2.861 oy
  • %33,7
    2.638 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,5
    37 oy
  • %0,3
    21 oy
  • %0,5
    37 oy
  • %0,3
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,1
    1.890 oy
  • %0,3
    20 oy
  • %24,1
    1.890 oy
  • %0,3
    20 oy

      Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 2.596 / 2.596
      • %100
      • AK Parti
      • CHP
      • SP
      • %67,6
        422.222 oy
      • %27,3
        170.407 oy
      • %2,1
        13.145 oy
      • %67,6
        422.222 oy
      • %27,3
        170.407 oy
      • %2,1
        13.145 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %58,8
        349.763 oy
      • %6,3
        37.534 oy
      • %1,3
        7.437 oy
      • %58,8
        349.763 oy
      • %6,3
        37.534 oy
      • %1,3
        7.437 oy
      • DSP
      • BTP
      • Bağımsız
      • %1,2
        7.628 oy
      • %0,9
        5.412 oy
      • %0,5
        3.026 oy
      • %1,2
        7.628 oy
      • %0,9
        5.412 oy
      • %0,5
        3.026 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        758 oy
      • %1,3
        7.698 oy
      • %0
      • %0,1
        758 oy
      • %1,3
        7.698 oy
      • VP
      • TKP
      • MHP
      • %0,3
        1.857 oy
      • %0,1
        888 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,3
        1.857 oy
      • %0,1
        888 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %30,5
        181.053 oy
      • %0
      • %0
      • %30,5
        181.053 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3