Seçim Kahramanmaraş PAZARCIK Seçim Sonuçları – PAZARCIK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş PAZARCIK

İbrahim Yılmazcan

AK Parti
%45,6
17.901 oy

Haydar İkizer

CHP
%27,2
10.684 oy

Diğer

%27
10.631 oy
Kahramanmaraş - PAZARCIK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 185 / 185
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DSP
  • BBP
  • SP
  • %45,6
  • %27,2
  • %25,7
  • %1
  • %0,3
  • %45,6
  • %27,2
  • %25,7
  • %1
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,4
  • %40,9
  • %0
  • %0,8
  • %0,2
  • %41,4
  • %40,9
  • %0
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Yılmazcan AK Parti
  • Haydar İkizer CHP
  • Kamil Dalkara DSP
  • Adem Ergören BBP
  • Ali Çolak SP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen46.648
  • Kullanılan oy41.183
  • Geçerli oy39.216
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.185
  • 30 Mar 1440.040
  • 30 Mar 1438.525
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 185 / 185
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %45,6
  • %45,6
  • %45,6
  • %45,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %27,2
  • %27,2
  • %27,2
  • %27,2
  • Diğer
  • DSP
  • BBP
  • SP
  • %27,1
  • %25,7
  • %1
  • %0,3
  • %27,1
  • %25,7
  • %1
  • %0,3
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Yılmazcan AK Parti
  • Haydar İkizer CHP
  • Kamil Dalkara DSP
  • Adem Ergören BBP
  • Ali Çolak SP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen46.648
  • Kullanılan oy41.183
  • Geçerli oy39.216
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.185
  • 30 Mar 1440.040
  • 30 Mar 1438.525
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PAZARCIK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 185 / 185
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %45,6
    17.901 oy
  • %27,2
    10.684 oy
  • %45,6
    17.901 oy
  • %27,2
    10.684 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,4
    15.960 oy
  • %40,9
    15.739 oy
  • %41,4
    15.960 oy
  • %40,9
    15.739 oy
  • DSP
  • BBP
  • %25,7
    10.067 oy
  • %1
    388 oy
  • %25,7
    10.067 oy
  • %1
    388 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    291 oy
  • %0
  • %0,8
    291 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,3
    127 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0,3
    127 oy
  • %0,1
    49 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    83 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0,2
    59 oy

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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