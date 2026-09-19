Seçim Kahramanmaraş AFŞİN Seçim Sonuçları – AFŞİN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş AFŞİN

Mehmet Fatih Güven

AK Parti
%56,7
25.243 oy

Adem Yıldız

İYİ Parti
%39,4
17.539 oy

Diğer

%4
1.715 oy
Kahramanmaraş - AFŞİN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 200 / 200
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %56,7
  • %39,4
  • %2,3
  • %1,3
  • %0,3
  • %56,7
  • %39,4
  • %2,3
  • %1,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,2
  • %0
  • %1
  • %0,8
  • %0,2
  • %48,2
  • %0
  • %1
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Güven AK Parti
  • Adem Yıldız İYİ Parti
  • Ecevit Kavak BBP
  • Şeref Ertekin SP
  • Mehmet Ali Öğülmüş BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen55.326
  • Kullanılan oy46.702
  • Geçerli oy44.497
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1453.627
  • 30 Mar 1446.953
  • 30 Mar 1445.155
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Afşin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 200 / 200
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %56,7
  • %56,7
  • %56,7
  • %56,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %39,4
  • %39,4
  • %39,4
  • %39,4
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %3,9
  • %2,3
  • %1,3
  • %0,3
  • %3,9
  • %2,3
  • %1,3
  • %0,3
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Güven AK Parti
  • Adem Yıldız İYİ Parti
  • Ecevit Kavak BBP
  • Şeref Ertekin SP
  • Mehmet Ali Öğülmüş BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen55.326
  • Kullanılan oy46.702
  • Geçerli oy44.497
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1453.627
  • 30 Mar 1446.953
  • 30 Mar 1445.155
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Afşin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AFŞİN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 200 / 200
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %56,7
    25.243 oy
  • %39,4
    17.539 oy
  • %56,7
    25.243 oy
  • %39,4
    17.539 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,2
    21.749 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,2
    21.749 oy
  • %0
  • BBP
  • SP
  • %2,3
    1.033 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %2,3
    1.033 oy
  • %1,3
    559 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    466 oy
  • %0,8
    379 oy
  • %1
    466 oy
  • %0,8
    379 oy
  • BTP
  • %0,3
    123 oy
  • %0,3
    123 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    76 oy
  • %0,2
    76 oy

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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