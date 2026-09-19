Seçim Kahramanmaraş ÇAĞLAYANCERİT Seçim Sonuçları – ÇAĞLAYANCERİT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş ÇAĞLAYANCERİT

Hanifi Sarıaltun

MHP
%51,5
7.253 oy

Ahmet Nazım Engizek

İYİ Parti
%46,7
6.577 oy

Diğer

%1
253 oy
Kahramanmaraş - ÇAĞLAYANCERİT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 59 / 59
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %51,5
  • %46,7
  • %1,2
  • %0,4
  • %0,2
  • %51,5
  • %46,7
  • %1,2
  • %0,4
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,8
  • %0
  • %0,4
  • %0,4
  • %0,2
  • %33,8
  • %0
  • %0,4
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanifi Sarıaltun MHP
  • Ahmet Nazım Engizek İYİ Parti
  • Eyyub Babuççu BBP
  • İrfan Şişman SP
  • Derya Kazancı BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen16.659
  • Kullanılan oy14.675
  • Geçerli oy14.083
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.958
  • 30 Mar 1414.803
  • 30 Mar 1414.214
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çağlayancerit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 59 / 59
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %51,5
  • %51,5
  • %51,5
  • %51,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %46,7
  • %46,7
  • %46,7
  • %46,7
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %1,8
  • %1,2
  • %0,4
  • %0,2
  • %1,8
  • %1,2
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanifi Sarıaltun MHP
  • Ahmet Nazım Engizek İYİ Parti
  • Eyyub Babuççu BBP
  • İrfan Şişman SP
  • Derya Kazancı BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen16.659
  • Kullanılan oy14.675
  • Geçerli oy14.083
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.958
  • 30 Mar 1414.803
  • 30 Mar 1414.214
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çağlayancerit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇAĞLAYANCERİT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 59 / 59
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %51,5
    7.253 oy
  • %46,7
    6.577 oy
  • %51,5
    7.253 oy
  • %46,7
    6.577 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,8
    4.809 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,8
    4.809 oy
  • %0
  • BBP
  • SP
  • %1,2
    174 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %1,2
    174 oy
  • %0,4
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    52 oy
  • %0,4
    61 oy
  • %0,4
    52 oy
  • %0,4
    61 oy
  • BTP
  • %0,2
    23 oy
  • %0,2
    23 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    31 oy
  • %0,2
    31 oy

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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