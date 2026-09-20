Seçim Bayburt Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Bayburt Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bayburt

Hükmü Pekmezci

MHP
%56,5
10.911 oy

Fatih Yumak

AK Parti
%35,7
6.905 oy

Diğer

%8
1.499 oy
Bayburt İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %56,5
  • %35,7
  • %2,9
  • %2,7
  • %1,7
  • %56,5
  • %35,7
  • %2,9
  • %2,7
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,3
  • %52,1
  • %8
  • %0
  • %0,9
  • %38,3
  • %52,1
  • %8
  • %0
  • %0,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER AYD DEM
AYDINTEPE
yukleniyor
DEMİRÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hükmü Pekmezci MHP
  • Fatih Yumak AK Parti
  • Osman Nuri Temür SP
  • Yunus Özyıldırım İYİ Parti
  • Kağan Eraslan CHP
  • Katılım oranı % 79,4
  • Toplam seçmen25.034
  • Kullanılan oy19.880
  • Geçerli oy19.315
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.057
  • 30 Mar 1420.693
  • 30 Mar 1420.098
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayburt İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %92,2
  • %56,5
  • %35,7
  • %92,2
  • %56,5
  • %35,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %4,4
  • %2,7
  • %1,7
  • %4,4
  • %2,7
  • %1,7
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %3,4
  • %2,9
  • %0,1
  • %0,1
  • %3,4
  • %2,9
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER AYD DEM
AYDINTEPE
yukleniyor
DEMİRÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hükmü Pekmezci MHP
  • Fatih Yumak AK Parti
  • Osman Nuri Temür SP
  • Yunus Özyıldırım İYİ Parti
  • Kağan Eraslan CHP
  • Katılım oranı % 79,4
  • Toplam seçmen25.034
  • Kullanılan oy19.880
  • Geçerli oy19.315
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.057
  • 30 Mar 1420.693
  • 30 Mar 1420.098
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayburt İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 2 3 -1
  • MHP 3 1 +2
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Bayburt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bayburt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bayburt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,5
    10.911 oy
  • %35,7
    6.905 oy
  • %2,9
    569 oy
  • %56,5
    10.911 oy
  • %35,7
    6.905 oy
  • %2,9
    569 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,3
    7.693 oy
  • %52,1
    10.471 oy
  • %8
    1.617 oy
  • %38,3
    7.693 oy
  • %52,1
    10.471 oy
  • %8
    1.617 oy
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • %2,7
    519 oy
  • %1,7
    329 oy
  • %0,1
    26 oy
  • %2,7
    519 oy
  • %1,7
    329 oy
  • %0,1
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    190 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,9
    190 oy
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,1
    25 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,1
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    31 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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