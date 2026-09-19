Seçim Bayburt AYDINTEPE Seçim Sonuçları – AYDINTEPE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bayburt AYDINTEPE

Haşim Şentürk

MHP
%63
1.183 oy

Fatih Eraslan

AK Parti
%36
677 oy

Diğer

%1
18 oy
Bayburt - AYDINTEPE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %63
  • %36
  • %0,8
  • %0,1
  • %0,1
  • %63
  • %36
  • %0,8
  • %0,1
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
  • %48,5
  • %0,8
  • %0
  • %0,1
  • %49
  • %48,5
  • %0,8
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
MER AYD DEM
AYDINTEPE
yukleniyor
DEMİRÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haşim Şentürk MHP
  • Fatih Eraslan AK Parti
  • Sezgin İstemi SP
  • Hafize Başer DSP
  • Zeynep Yeşil BTP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen2.164
  • Kullanılan oy1.931
  • Geçerli oy1.878
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.752
  • 30 Mar 141.582
  • 30 Mar 141.541
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydıntepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %99
  • %63
  • %36
  • %99
  • %63
  • %36
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %1
  • %0,8
  • %0,1
  • %0,1
  • %1
  • %0,8
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
MER AYD DEM
AYDINTEPE
yukleniyor
DEMİRÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haşim Şentürk MHP
  • Fatih Eraslan AK Parti
  • Sezgin İstemi SP
  • Hafize Başer DSP
  • Zeynep Yeşil BTP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen2.164
  • Kullanılan oy1.931
  • Geçerli oy1.878
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.752
  • 30 Mar 141.582
  • 30 Mar 141.541
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydıntepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AYDINTEPE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %63
    1.183 oy
  • %36
    677 oy
  • %63
    1.183 oy
  • %36
    677 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
    755 oy
  • %48,5
    748 oy
  • %49
    755 oy
  • %48,5
    748 oy
  • SP
  • DSP
  • %0,8
    15 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,8
    15 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    12 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy

Bayburt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bayburt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bayburt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,5
    10.911 oy
  • %35,7
    6.905 oy
  • %2,9
    569 oy
  • %56,5
    10.911 oy
  • %35,7
    6.905 oy
  • %2,9
    569 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,3
    7.693 oy
  • %52,1
    10.471 oy
  • %8
    1.617 oy
  • %38,3
    7.693 oy
  • %52,1
    10.471 oy
  • %8
    1.617 oy
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • %2,7
    519 oy
  • %1,7
    329 oy
  • %0,1
    26 oy
  • %2,7
    519 oy
  • %1,7
    329 oy
  • %0,1
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    190 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,9
    190 oy
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,1
    25 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,1
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    31 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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