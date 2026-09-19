Seçim Bayburt DEMİRÖZÜ Seçim Sonuçları – DEMİRÖZÜ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bayburt DEMİRÖZÜ

Arslan Gürer

AK Parti
%73,8
872 oy

Hicabi Kurtulmuş

MHP
%21,7
257 oy

Diğer

%4
53 oy
Bayburt - DEMİRÖZÜ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %73,8
  • %21,7
  • %1,7
  • %1,5
  • %1,3
  • %73,8
  • %21,7
  • %1,7
  • %1,5
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,7
  • %39,2
  • %0
  • %1,2
  • %2,6
  • %56,7
  • %39,2
  • %0
  • %1,2
  • %2,6
Tüm Partiler
MER AYD DEM
AYDINTEPE
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DEMİRÖZÜ
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MERKEZ
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Arslan Gürer AK Parti
  • Hicabi Kurtulmuş MHP
  • Necati Fidan İYİ Parti
  • Muhammet Yeşil CHP
  • Hasip Niyazioğulları SP
  • Katılım oranı % 77,5
  • Toplam seçmen1.593
  • Kullanılan oy1.234
  • Geçerli oy1.182
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.428
  • 30 Mar 141.267
  • 30 Mar 141.246
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Demirözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %95,5
  • %73,8
  • %21,7
  • %95,5
  • %73,8
  • %21,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %3,2
  • %1,7
  • %1,5
  • %3,2
  • %1,7
  • %1,5
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER AYD DEM
AYDINTEPE
yukleniyor
DEMİRÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Arslan Gürer AK Parti
  • Hicabi Kurtulmuş MHP
  • Necati Fidan İYİ Parti
  • Muhammet Yeşil CHP
  • Hasip Niyazioğulları SP
  • Katılım oranı % 77,5
  • Toplam seçmen1.593
  • Kullanılan oy1.234
  • Geçerli oy1.182
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.428
  • 30 Mar 141.267
  • 30 Mar 141.246
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Demirözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DEMİRÖZÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %73,8
    872 oy
  • %21,7
    257 oy
  • %1,7
    20 oy
  • %73,8
    872 oy
  • %21,7
    257 oy
  • %1,7
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,7
    706 oy
  • %39,2
    488 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,7
    706 oy
  • %39,2
    488 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %1,5
    18 oy
  • %1,3
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    18 oy
  • %1,3
    15 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    15 oy
  • %2,6
    33 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    15 oy
  • %2,6
    33 oy
  • %0
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    4 oy
  • %0,3
    4 oy

Bayburt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bayburt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bayburt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,5
    10.911 oy
  • %35,7
    6.905 oy
  • %2,9
    569 oy
  • %56,5
    10.911 oy
  • %35,7
    6.905 oy
  • %2,9
    569 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,3
    7.693 oy
  • %52,1
    10.471 oy
  • %8
    1.617 oy
  • %38,3
    7.693 oy
  • %52,1
    10.471 oy
  • %8
    1.617 oy
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • %2,7
    519 oy
  • %1,7
    329 oy
  • %0,1
    26 oy
  • %2,7
    519 oy
  • %1,7
    329 oy
  • %0,1
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    190 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,9
    190 oy
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,1
    25 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,1
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    31 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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