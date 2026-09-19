31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bayburt MERKEZ
Hükmü Pekmezci
MHP
%56,5
10.911 oy
Fatih Yumak
AK Parti
%35,7
6.905 oy
Diğer
%8
1.499 oy
Bayburt - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 84 / 84
- %100
- Açılan sandık
- 84 / 84
- %100
MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 84 / 84
- %100
Bayburt İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bayburt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
ArpalıAbdurrahman Polattimur % 100 % 40,8 % 25 % 0 % 0 % 0 % 34,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARPALI Abdurrahman Polattimur % 100 % 40,76 % 24,96 % 0 % 0 % 0 % 34,27 Bağımsız
- ARPALI (30 Mar 2014) Şadi Terzi % 54,13 % 45,51 % 0 % 0 % 0 % 0,29 SP
-
AydıntepeHaşim Şentürk % 100 % 36 % 63 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYDINTEPE Haşim Şentürk % 100 % 36,05 % 62,99 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- AYDINTEPE (30 Mar 2014) Haşim Şentürk % 48,54 % 48,99 % 1,62 % 0 % 0 % 0,78 SP
-
DemirözüArslan Gürer % 100 % 73,8 % 21,7 % 1,5 % 1,7 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEMİRÖZÜ Arslan Gürer % 100 % 73,77 % 21,74 % 1,52 % 1,69 % 0 % 1,27 SP
- DEMİRÖZÜ (30 Mar 2014) Selami Ersen % 56,66 % 39,17 % 1,2 % 0 % 0 % 2,65 SP
-
GökçedereYavuz Bakir % 100 % 45,4 % 50,8 % 0 % 0 % 0 % 3,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖKÇEDERE Yavuz Bakir % 100 % 45,41 % 50,84 % 0 % 0 % 0 % 3,48 Bağımsız
- GÖKÇEDERE (30 Mar 2014) Necmettin Bakir % 52,38 % 0,22 % 0 % 0 % 0 % 47,4 SP
-
MerkezHükmü Pekmezci % 100 % 35,7 % 56,5 % 1,7 % 2,7 % 0 % 2,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Hükmü Pekmezci % 100 % 35,75 % 56,49 % 1,7 % 2,69 % 0 % 2,95 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 52,1 % 38,28 % 0,95 % 0 % 0 % 8,05 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bayburt Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 84 / 84
- %100
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